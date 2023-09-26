Euribor продолжает уверенно расти

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 14 сентября решил повысить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов, то есть 0,25 процентных пункта.

Таким образом, совет центробанка решил, что с 20 сентября процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет составлять 4,50 процента, базовая процентная ставка по кредитам - 4,75 процента, а ставка по депозитам - 4,00 процента.

На данный момент ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки в июля прошлого года. Это самое решительное в истории еврозоны ужесточение денежной политики.