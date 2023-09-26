Нарушитель проигнорировал дорожный знак и отправил в больницу водителя и пассажира другой машины

Сегодня, 26 сентября, в 17.12 в Пярну на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работали полиция, спасатели и скорая помощь.
Авария произошла в районе Ряэма на нерегулируемом перекрестке шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и Таммисте-теэ. Водитель автомобиля Saab, который выехал на главную дорогу с Таммисте-теэ, проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу» и врезался в автомобиль Ford Galaxy, двигавшийся по главной дороге.
Водителя и пассажирку Ford доставили в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.
По словам очевидца, на месте происшествия было существенно затруднено движение транспорта и образовались пробки.
Из одной из машин, попавших в аварию, валил дым, но пламени не было. Спасатели Ляэнеского спасательного центра Спасательного департамента покрыли пролитое масло, тосол и жидкость для омывателя лобового стекла абсорбентом.
По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимовой, нарушивший правила водитель был трезв и у него есть водительские права. Участники ДТП обратятся в страховую компанию.
К 18.30 движение было возобновлено. Повреждения Ford были настолько серьезными, что для автомобиля был вызван эвакуатор.