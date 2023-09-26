Нарушитель проигнорировал дорожный знак и отправил в больницу водителя и пассажира другой машины

Авария произошла в районе Ряэма на нерегулируемом перекрестке шоссе Пярну-Раквере-Сымеру и Таммисте-теэ. Водитель автомобиля Saab, который выехал на главную дорогу с Таммисте-теэ, проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу» и врезался в автомобиль Ford Galaxy, двигавшийся по главной дороге.

Водителя и пассажирку Ford доставили в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.

По словам очевидца, на месте происшествия было существенно затруднено движение транспорта и образовались пробки.

Из одной из машин, попавших в аварию, валил дым, но пламени не было. Спасатели Ляэнеского спасательного центра Спасательного департамента покрыли пролитое масло, тосол и жидкость для омывателя лобового стекла абсорбентом.

Из-за аварии возникли пробки. Фото: Tark Tee kuvatõmmis

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимовой, нарушивший правила водитель был трезв и у него есть водительские права. Участники ДТП обратятся в страховую компанию.