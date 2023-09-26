Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 26 сентября: пора ли переписывать ценники, редкие археологические находки в Виру-Нигула, где и как искать оставленные в транспорте вещи, слет уникальных хобби-автомобилей
Сегодня в выпуске:
- Грядет повышение налога с оборота и торговые сети уже готовятся переписывать ценники. Не будут ли коммерсанты маскировать этим новое повышение цен и как реагировать покупателям на такие попытки?
- Новости Эстонии: правительство утвердило бюджет на следующий год; прощайте, бесплатные автобусы; кому из пенсионеров положена прибавка в 200 евро
- Захоронения раннего нового времени и место стоянки викингов были обнаружены в ходе археологических раскопок возле церкви Виру-Нигула. О чем могут говорить эти находки, выяснял наш корреспондент в регионе.
- Компьютер остался в такси, в автобусе выпал кошелек с крупной суммой - что делать и куда обращаться в подобных ситуациях? Перед нашей съемочной группой распахнулись двери нескольких бюро находок
- С миру по нитке: трагические последствия оползня в Мексике, ЧП в канадском парке аттракционов, весна в Бразилии началась со зноя под 50 градусов
- Что такое хобби-автомобили и какие редкие экземпляры мирового автопрома можно найти в гаражах эстонских любителей ретро-техники? Наша корреспондент отправилась на слет уникальных машин в столичном техническом университете
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 сентября.