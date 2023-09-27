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Глава центра здоровья Medicum: проблема языкового барьера вовсе не является надуманной

«Чем моложе врач, тем труднее ему говорить по-русски»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Незнание языка для врача – это большой стресс и риск
  • Больницам пора обратить внимание на проблему
  • Через десять лет без переводчиков не обойтись

Молодые врачи все чаще не владеют русским, а пациенты нередко не могут объясниться на приеме по-эстонски. Медики бьют тревогу. Нужны ли больницам переводчики? Решаемая ли это проблема?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель правления центра здоровья Medicum Тынис Аллик.

Выдержки из беседы:

– Насколько остро стоит проблема языкового барьера между врачом и пациентом? 

– Считаю, что проблема существует. Чем моложе врач, тем труднее ему говорить по-русски. Проблема начинается уже со школы: учить русский язык в эстонской школе – сегодня непопулярное занятие, мотивация отсутствует. И за пределами школы этот язык негде использовать.

– Найти общий язык с пациентом – это не мотивация?

– Незнание языка для врача – это большой стресс. Если он не понимает пациента, то не может объяснить ему суть проблемы и способы лечения. Уверен, что наши врачи хотят и всегда стараются помочь пациентам.

Незнание языка – определенный риск, связанный с профессиональной деятельностью врача. Насколько мне известно, большинство врачей стараются со временем подучить русский язык. Такая возможность есть и на работе, и в вузах.

– В вузах и училищах – это предмет по выбору, необязательный для изучения?

– Это действительно предмет по выбору. Согласно обратной связи из больниц, в течение резидентуры многие молодые врачи овладевают терминологией на базовом уровне, который позволяет общаться с пациентом.

– Каковы права врача и пациента в ситуации, когда они не могут найти общий язык?

– По закону, врачи не обязаны общаться на иностранном языке. Однако на практике такая необходимость иногда возникает, в том числе в медицине. Medicum решает эту проблему уже на стадии заказа номерка на прием: пациенту предоставляется информация, на каких языках говорит врач. Тем самым, у него есть выбор.

Если же вы в тяжелом состоянии попадете в отделение экстренной медицины, то там выбора нет – пациентом занимается тот врач, который находится на дежурстве. Врачу предстоит самому справиться в такой ситуации.

– Как не нарушить в критической ситуации клятву Гиппократа? В ней речь идет о том, что врач должен воздерживаться от причинения всякого вреда, несправедливости и т.д.

– Если врач не владеет в достаточной степени языком, то самый простой выход в такой ситуации – обратиться к коллеге, который этот язык знает. Второй вариант – обратиться к медсестре. По статистике, сестры, в том числе представители молодого поколения, значительно лучше владеют русским языком, чем врачи.

Вопрос решаемый, но проблема зачастую кроется в отсутствии нормальной организации. Больницам пора обратить внимание на эту проблему.

Возможно, настало время иметь на дежурстве дополнительную медсестру, владеющую языком, услугами которой можно воспользоваться при необходимости.

– Готовы ли наши больницы к подобным компромиссам? Любой руководитель может сказать, что все обязаны говорить по-эстонски и точка. 

– Не думаю. Нечто подобное возможно на уровне семейных врачей, но больницы находятся в другой ситуации.

– Штатные переводчики в медучреждениях – это ключ к решению проблемы?

– Да, это тоже вариант. Отмечу, что решить проблему с помощью медсестер гораздо проще, но их тоже не хватает. Так что в будущем переводчики в больницах могут быть востребованы.

Думаю, что острая необходимость в переводчиках возникнет лет через десять.

Проблема незнания языка постепенно усиливается среди представителей поколения младше 40 лет. Однако, пока рядом есть коллеги, владеющие другим языком, всё не слишком критично.

– Как решается проблема дефицита врачей и медперсонала в целом?

– Увеличивать заказ на обучение врачей больше нет смысла: уже сделано всё возможное и потенциал на пределе. Считаю, что можно было бы больше обучать медсестер. В пересчете на душу населения, в Эстонии значительно меньше медсестер, чем в других европейских странах. Медсестер можно задействовать в оказании самых разных услуг, в том числе – в помощи врачам с переводом.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: к врачу – с переводчиком? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: к врачу – с переводчиком? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Sander Ilvest
  • Насколько остро стоит проблема языкового барьера между врачом и пациентом?
  • Каковы права обеих сторон в данной ситуации?
  • Как часто молодые врачи уезжают за границу или бросают учебу по языковой причине?
  • Как решать эту проблему? Каков опыт зарубежных клиник в таких случаях?
  • Штатные переводчики в медучреждениях – это ключ к решению проблемы?
  • Каков опыт Medicum? Знание каких языков учитывается при приеме на работу?
  • Нашли ли себе применение украинские медики, переселившиеся в Эстонию?
  • Снижается ли проблема оттока молодых медиков за границу?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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