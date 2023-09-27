Глава центра здоровья Medicum: проблема языкового барьера вовсе не является надуманной

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель правления центра здоровья Medicum Тынис Аллик.

Выдержки из беседы:

– Насколько остро стоит проблема языкового барьера между врачом и пациентом?

– Считаю, что проблема существует. Чем моложе врач, тем труднее ему говорить по-русски. Проблема начинается уже со школы: учить русский язык в эстонской школе – сегодня непопулярное занятие, мотивация отсутствует. И за пределами школы этот язык негде использовать.

– Найти общий язык с пациентом – это не мотивация?

– Незнание языка для врача – это большой стресс. Если он не понимает пациента, то не может объяснить ему суть проблемы и способы лечения. Уверен, что наши врачи хотят и всегда стараются помочь пациентам.

Незнание языка – определенный риск, связанный с профессиональной деятельностью врача. Насколько мне известно, большинство врачей стараются со временем подучить русский язык. Такая возможность есть и на работе, и в вузах.

– В вузах и училищах – это предмет по выбору, необязательный для изучения?

– Это действительно предмет по выбору. Согласно обратной связи из больниц, в течение резидентуры многие молодые врачи овладевают терминологией на базовом уровне, который позволяет общаться с пациентом.

– Каковы права врача и пациента в ситуации, когда они не могут найти общий язык?