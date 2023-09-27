Студия Postimees: к врачу – с переводчиком?

Молодые врачи все чаше не владеют русским, а больше половины пациентов не могут объясниться на приеме по-эстонски, утверждают в СМИ медики. Нужны ли больницам переводчики? Решаемая ли это проблема?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель правления центра здоровья Medicum Тынис Аллик. Смотрите интервью в 13:00!
- Насколько остро стоит проблема языкового барьера между врачом и пациентом?
- Каковы права обеих сторон в данной ситуации?
- Как часто молодые врачи уезжают за границу или бросают учебу по языковой причине?
- Как решать эту проблему? Каков опыт зарубежных клиник в таких случаях?
- Штатные переводчики в медучреждениях – это ключ к решению проблемы?
- Каков опыт Medicum? Знание каких языков учитывается при приеме на работу?
- Нашли ли себе применение украинские медики, переселившиеся в Эстонию?
- Снижается ли проблема оттока молодых медиков за границу?