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Студия Postimees: к врачу – с переводчиком?

13:00 глава Medicum
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Молодые врачи все чаше не владеют русским, а больше половины пациентов не могут объясниться на приеме по-эстонски, утверждают в СМИ медики. Нужны ли больницам переводчики? Решаемая ли это проблема?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель правления центра здоровья Medicum Тынис Аллик. Смотрите интервью в 13:00!

  • Насколько остро стоит проблема языкового барьера между врачом и пациентом?
  • Каковы права обеих сторон в данной ситуации?
  • Как часто молодые врачи уезжают за границу или бросают учебу по языковой причине?
  • Как решать эту проблему? Каков опыт зарубежных клиник в таких случаях?
  • Штатные переводчики в медучреждениях – это ключ к решению проблемы?
  • Каков опыт Medicum? Знание каких языков учитывается при приеме на работу?
  • Нашли ли себе применение украинские медики, переселившиеся в Эстонию?
  • Снижается ли проблема оттока молодых медиков за границу?
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