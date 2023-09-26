Доход всего 134 евро? Мужчина в инвалидном кресле просил у прохожих помощи

Сегодня днем возле универмага в Вильянди мужчина в инвалидной коляске пытался собрать 14 евро и 30 центов, чтобы, по его словам, купить в аптеке лекарство от эпилепсии, поскольку он не смог получить помощь от городских социальных служб. Глава соцслужбы не смогла из-за Закона о защите данных точно прояснить ситуацию, но заверила, что нуждающихся просто так без помощи не оставляют.