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Доход всего 134 евро? Мужчина в инвалидном кресле просил у прохожих помощи

В горуправе усомнились в правдивости его истории
Марко Суурмяги
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Фото: Marko Suurmägi

Сегодня днем возле универмага в Вильянди мужчина в инвалидной коляске пытался собрать 14 евро и 30 центов, чтобы, по его словам, купить в аптеке лекарство от эпилепсии, поскольку он не смог получить помощь от городских социальных служб. Глава соцслужбы не смогла из-за Закона о защите данных точно прояснить ситуацию, но заверила, что нуждающихся просто так без помощи не оставляют.

Мужчина в кожаной одежде и черной шляпе сел в инвалидное кресло, поскольку, по его словам, у него эпилепсия и поэтому он не может передвигаться самостоятельно. Раньше он часто передвигался по городу на трехколесном велосипеде.

Прохожим он рассказал, что ему нужны деньги, поскольку его ежемесячный доход составляет всего 134 евро, и этого не хватает на жизненно необходимые лекарства. По его словам, идея попрошайничества пришла ему в голову во вторник утром, но первые полчаса его на улице только отчитывали.

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