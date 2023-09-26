Кая Каллас: любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина

«У России хватает ресурсов для продолжения войны, людей, оружия советских времен и пропаганды. Стратегия Путина строится на предположении, что Украина и трансатлантическое сообщество в более широком смысле устанут. Но за каждой маленькой победой украинцев следует следующая. Я верю в их конечную победу. Однако они не могут добиться этого в одиночку, им нужна наша поддержка в течение всего времени, пока продолжается война. Мы оказываем Украине необходимую помощь, но очень важно, чтобы мы сохраняли и веру в победу Украины», – сказала Каллас.

Она отметила, что угрозы России в ответ на предоставление Украине военной помощи являются пустыми словами, любая задержка с предоставлением помощи приведет к увеличению стоимости войны для Украины и свободного мира. «Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но она должна завершиться так, чтобы разорвать исторический цикл российского насилия. Любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина. Чем дольше мы будем ждать и колебаться, тем выше будет цена войны», – подчеркнула премьер-министр.

«Президент Украины Зеленский очень точно расставил все по своим местам: если наши партнеры не помогут нам, они помогут победить России. Здесь все просто», – добавила она.