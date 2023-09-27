Интервью Rus.Postimees ⟩ Журналист легендарного радио: «Путин легко втянул нас в архаику и подсадил на адреналин»

- Да это народное радио было! В нулевом году меня могли в ночном киоске узнать по голосу и спросить, как там Бабицкий, который тогда пропал в Чечне – потом была сложная история его освобождения . Скоро задули другие политические ветры – разгон НТВ , дело ЮКОСа . Нам начали постепенно отрезать возможности, например, отказывать в ретрансляциях через региональные радиостанции. В начале нулевых можно было заехать на глухую заправку и услышать, как мужики обсуждают передачу на «Свободе».

- Конечно! Просто у нас всегда была мощная региональная повестка. Нам можно было позвонить в прямой эфир и все рассказать. Люди это ценили. Слушали передачу Анатолия Стреляного «Ваши письма», где народные письма реально читались и разбирались. Это же такой миф, что мы высоколобое радио. Мы всегда обращали внимание на социалку. Но в какой-то момент у нас прекратилось вещание в России на средних волнах (в сентябре 2012 года изменился закон о СМИ, и Радио «Свобода» перестало удовлетворять требованию иметь не менее 52 процентов российского уставного капитала – прим. ред.). А если человек теряет источник информации, он не всегда пойдет его искать. Скажет «ну, жалко!», и найдёт другой источник. Потом началась эра интернета, и сейчас люди приходят в том числе потому, потому что мы кризисное медиа. Они думают, что больше нигде не получат реальной информации.