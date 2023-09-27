Интервью Rus.Postimees ⟩ Журналист легендарного радио: «Путин легко втянул нас в архаику и посадил на адреналин»

Медиа, имеющие богатый опыт «холодной войны», служат примером выдержки, когда войны становятся горячими. Как выжить и сохраниться на нынешней информационной войне, не потеряв при этом человеческий облик, размышляет в разговоре с Rus.Postimees поэт и журналист Радио Свобода Елена Фанайлова.
В течение 2023 года в разных городах мира отмечается 70-летие Русской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Она начала вещание 1 марта 1953 года под названием «Освобождение». 21 сентября юбилейный вечер прошел в Риге, где с начала года действует офис медиакорпорации РСЕ/РС, частью которого является «Свобода». Территориально этот офис расположен ближе всего к России, которую редакция была вынуждена покинуть с началом полномасштабной войны в Украине. И наш разговор начинается именно со статуса «Свободы» в России…
- Напомни, пожалуйста, как появилась «Свобода» в Москве…
- Совершенно легитимно. Борис Ельцин распорядился об официальной аккредитации Радио Свобода сразу после путча в августе 1991 года. Трое коллег - Михаил Соколов, Дмитрий Волчек и Андрей Бабицкий – три дня вели прямые трансляции из Белого дома. Короткая дистанция принесла быстрые результаты: уже 27 августа Ельцин подписал указ об открытии представительства Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Москве. И я бы напомнила, что Москвой дело не ограничивалось. Было мощное представительство в Петербурге, Екатеринбургское бюро, бюро Татаро-Башкирской службы в Казани. В 1990-е «Свобода» в России только расширялась.
- Уже не верится, что был такой процесс… Но ты в Московском бюро работала?
- Давай я замечу, что это личные воспоминания журналиста, а не официальная история корпорации. Я приехала в 2000 году как «уличный» корреспондент, из Воронежа, где тогда жила. Именно там я научилась считать толпу на глаз. Меня трудно обмануть сводками что полиции, что оппозиции. Я научилась разговаривать с людьми на акциях, где люди боролись за свои права. Когда сейчас говорят, что русские рабы, я просто яростно смеюсь. Любой, кто застал толпы людей, выходивших в те годы на улицы, чтобы выразить свое недовольство, никогда этого не забудет. И, разумеется, понимает, что дело не в психологии русских, а в трансформациях режима.