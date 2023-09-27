Рейтинги: поддержка «Отечества» выросла до рекордной отметки, Партия реформ теряет сторонников

Согласно последним результатам, Партия реформ пользуется поддержкой 24,9%, Консервативная народная партия Эстонии - 23,8%, Центристская партия - 15,9% избирателей, имеющих право голоса.

Поддержка Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт. Поддержка EKRE в течение последних шести недель остается в пределах 23-24%. Поддержка Центристской партии за последние пять недель снизилась на 2,6 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют оппозиционная партия «Отечество» (14,6%), а также входящие в коалицию Социал-демократическая партия (9,8%) и «Ээсти 200» (6,3%).

Поддержка партии «Отечество» выросла на 1,4 процентных пункта за неделю и на 4,8 процентных пункта за последние пять недель, что является самым высоким показателем с момента начала опроса партийных предпочтений, проводимого Norstat. Поддержка «Ээсти 200» за последние пять недель упала на 2,4 процентных пункта и находится на самом низком уровне с декабря 2019 года.

Если у «Отечества» дела идут лучше, чем ожидалось, то этого нельзя сказать о Центристской партии. Смена руководства не привела, по крайней мере пока, к росту поддержки, скорее наоборот.

В последние недели поддержка партии снизилась среди эстоноязычных избирателей и возросла среди русскоязычных. Из-за разницы в численности этих групп избирателей рост не смог компенсировать падение. В количественном отношении у Центристской партии сейчас больше сторонников-неэстонцев, чем сторонников-эстонцев. Хотя в недавнем прошлом это случалось временно, сейчас это гораздо более существенное изменение, поскольку вероятность того, что Центристская партия сможет прочно восстановить свои позиции среди эстонских избирателей, явно снижается.

Продолжает падать поддержка и «Ээсти 200». Недавний небольшой рост их поддержки оказался неустойчивым, и теперь их рейтинг упал до 6,3%.