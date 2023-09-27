Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве, связанном с незаконным завышением стоимости своих активов и размеров своего состояния с целью получать кредиты на более выгодных условиях. Такое решение во вторник, 26 сентября, вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк по поданному в сентябре 2022 года гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс к бывшему главе государства и трем его старшим детям: Эрику Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп. На сегодняшний день иск против Иванки Трамп был снят.

Решение суда от 26 сентября является практически полным поражением для Трампа и сводит основное судебное разбирательство, начало которого запланировано на 2 октября, главным образом к вопросу о размере компенсации ущерба, которую теперь надлежит выплатить ответчику, констатирует агентство Reuters

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Обвинения в адрес Дональда Трампа

Как следует из судебных документов, в период между 2011 и 2021 годами семейный холдинг Trump Organization завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов, «чтобы обеспечить себе кредиты и договоры страхования на выгодных условиях или сохранить их». Такие махинации позволили обвиняемым получить «сотни миллионов долларов за счет незаконно сэкономленных средств и незаконной прибыли», говорится далее в бумагах.