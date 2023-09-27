Очередное поражение эстонской футбольной сборной – 0:5

В сентябре женская сборная Эстонии по футболу снова потерпела третье поражение со счетом 0:5. В этом случае наша команда проиграла израильтянкам.
Эстонки принимали Израиль во втором групповом матче низшего уровня С Лиги наций. В матче на тартуском стадионе гости довольно быстро разобрались с соперницами. Уже на 17-й минуте они вели 2:0, а в последние полчаса было забито еще три гола.
В матче, состоявшемся чуть ранее, Армения, сыгравшая свой стартовый матч, уступила со счетом 1:2 Казахстану, с которым Эстония в пятницу сыграла вничью 0:0. Израиль сыграл одну игру.
Для Эстонии турнир продолжится 27 октября матчем с Арменией.
Две недели назад наши мужчины проиграли со счетом 0:5 в отборочной серии чемпионата Европы. Сначала 9 сентября они проиграли на домашнем матче Швеции, а через три дня на выезде уступили Бельгии.