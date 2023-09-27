Очередное поражение эстонской футбольной сборной – 0:5

Эстонки принимали Израиль во втором групповом матче низшего уровня С Лиги наций. В матче на тартуском стадионе гости довольно быстро разобрались с соперницами. Уже на 17-й минуте они вели 2:0, а в последние полчаса было забито еще три гола.

В матче, состоявшемся чуть ранее, Армения, сыгравшая свой стартовый матч, уступила со счетом 1:2 Казахстану, с которым Эстония в пятницу сыграла вничью 0:0. Израиль сыграл одну игру.

Для Эстонии турнир продолжится 27 октября матчем с Арменией.