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Очередное поражение эстонской футбольной сборной – 0:5

rus.postimees.ee
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Женская сборная Эстонии по футболу.
Женская сборная Эстонии по футболу. Фото: Liisi Troska / jalgpall.ee

В сентябре женская сборная Эстонии по футболу снова потерпела третье поражение со счетом 0:5. В этом случае наша команда проиграла израильтянкам.

Эстонки принимали Израиль во втором групповом матче низшего уровня С Лиги наций. В матче на тартуском стадионе гости довольно быстро разобрались с соперницами. Уже на 17-й минуте они вели 2:0, а в последние полчаса было забито еще три гола.

В матче, состоявшемся чуть ранее, Армения, сыгравшая свой стартовый матч, уступила со счетом 1:2 Казахстану, с которым Эстония в пятницу сыграла вничью 0:0. Израиль сыграл одну игру.

Для Эстонии турнир продолжится 27 октября матчем с Арменией.

Две недели назад наши мужчины проиграли со счетом 0:5 в отборочной серии чемпионата Европы. Сначала 9 сентября они проиграли на домашнем матче Швеции, а через три дня на выезде уступили Бельгии.

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