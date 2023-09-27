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Компенсации на лечение зубов вырастут, возможностей для экономии мало

Кадри Таммепуу
, журналист
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Лечение зубов.
Лечение зубов. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Министр здравоохранения Рийна Сиккут считает нехватку медработников самой острой проблемой здравоохранения, которую пытаются решить путем скорейшего повышения зарплат. Если, согласно прогнозам, в этом году в Эстонии средняя зарплата вырастет на 11,5 процента и в следующем году – на 6,1 процента, то в тот же период зарплаты работников здравоохранения увеличатся на 20 и 10 процентов соответственно.

Однако щедрое повышение зарплаты пока не снизило нехватку врачей, как и другие программы субсидирования, с помощью которых министерство пытается заманить врачей и медсестер обратно в систему здравоохранения. По-прежнему остается незаполненным большое количество мест в резидентуре, а найти замену покидающим профессию семейным врачам крайне сложно. Осенью профсоюзы вновь сядут за стол переговоров с государством, чтобы обсудить зарплаты на 2025 и 2026 годы – Сиккут пообещала, что рост зарплат продолжится.

Более высокие зарплаты неизбежно приведут к увеличению расходов Кассы здоровья. Поскольку решено сначала израсходовать имеющиеся резервы, в следующем году Касса здоровья дополнительных денег не получит, поэтому надежды на существенное сокращение очередей на больницах нет. 

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