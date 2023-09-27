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Видео ⟩ Что это было? Стоивший 100 млн евро футболист не сумел забить пенальти в пустые ворота

rus.postimees.ee
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Мауро Икарди.
Мауро Икарди. Фото: TOLGA BOZOGLU

Накануне состоялся перенесенный матч третьего тура турецкой Суперлиги, в котором «Галатасарай» сразился с «Истанбулспором» (1:0). В ходе матча произошел курьез: нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди пробил мимо пустых ворот.

Инцидент произошел на 37-й минуте матча, когда «Галатасарай» получил право исполнить пенальти, и игроки решили его разыграть. К мячу подошел нападающий Керем Актюркоглу, но бить не стал, а передал мяч вбежавшему в штрафную площадь форварду Мауро Икарди.

Что произошло дальше, остается неясным, но Икарди пробил низом и не сумел попасть в пустой угол ворот.

В социальных сетях пенальти футболиста (напомним, что ведущие клубы несколько лет назад оценивали Мауро Икарди в 100 миллионов евро) был назван худшим в мире. Но стоит отметить, что он реабилитировался спустя несколько минут: на 42-й минуте матча он забил единственный гол, ставший победным.

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