Видео ⟩ Что это было? Стоивший 100 млн евро футболист не сумел забить пенальти в пустые ворота

Накануне состоялся перенесенный матч третьего тура турецкой Суперлиги, в котором «Галатасарай» сразился с «Истанбулспором» (1:0). В ходе матча произошел курьез: нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди пробил мимо пустых ворот.
Инцидент произошел на 37-й минуте матча, когда «Галатасарай» получил право исполнить пенальти, и игроки решили его разыграть. К мячу подошел нападающий Керем Актюркоглу, но бить не стал, а передал мяч вбежавшему в штрафную площадь форварду Мауро Икарди.
Что произошло дальше, остается неясным, но Икарди пробил низом и не сумел попасть в пустой угол ворот.
Mauro Icardi with an extraordinary miss from a penalty routine 🫣❌pic.twitter.com/gEc4avhz6u— SPORTbible (@sportbible) September 26, 2023
В социальных сетях пенальти футболиста (напомним, что ведущие клубы несколько лет назад оценивали Мауро Икарди в 100 миллионов евро) был назван худшим в мире. Но стоит отметить, что он реабилитировался спустя несколько минут: на 42-й минуте матча он забил единственный гол, ставший победным.