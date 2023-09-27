Видео ⟩ Что это было? Стоивший 100 млн евро футболист не сумел забить пенальти в пустые ворота

Инцидент произошел на 37-й минуте матча, когда «Галатасарай» получил право исполнить пенальти, и игроки решили его разыграть. К мячу подошел нападающий Керем Актюркоглу, но бить не стал, а передал мяч вбежавшему в штрафную площадь форварду Мауро Икарди.

Что произошло дальше, остается неясным, но Икарди пробил низом и не сумел попасть в пустой угол ворот.

Mauro Icardi with an extraordinary miss from a penalty routine 🫣❌pic.twitter.com/gEc4avhz6u — SPORTbible (@sportbible) September 26, 2023