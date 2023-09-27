Очередной удар по кошельку: владение автомобилем будет становиться все дороже

Как и средняя зарплата, средняя цена автострахования – это статистика, а в действительности рост цен гораздо выше. Так произошло и с читателем Postimees, которому в октябре потребовалось продлить договор годового страхования автомобиля. Если год назад за годовое страхование своего автомобиля Citroën ему пришлось заплатить чуть менее 79 евро, то теперь эта сумма составила 115 евро, то есть рост составил 46% больше. «Это безумное повышение цен», - возмущается он, поскольку автомобиль не попадал в аварии и он не водит такси. Однако страхование автомобиля является обязательным.