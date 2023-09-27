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Очередной удар по кошельку: владение автомобилем будет становиться все дороже

Кая Коовит
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ДТП в Таллинне.
ДТП в Таллинне. Фото: Eero Vabamägi

Средняя цена дорожной страховки за год выросла более чем на четверть, и эксперты ожидают, что она продолжит расти.

Как и средняя зарплата, средняя цена автострахования – это статистика, а в действительности рост цен гораздо выше. Так произошло и с читателем Postimees, которому в октябре потребовалось продлить договор годового страхования автомобиля. Если год назад за годовое страхование своего автомобиля Citroën ему пришлось заплатить чуть менее 79 евро, то теперь эта сумма составила 115 евро, то есть рост составил 46% больше. «Это безумное повышение цен», - возмущается он, поскольку автомобиль не попадал в аварии и он не водит такси. Однако страхование автомобиля является обязательным.

«В целом цены на страхование автомобилей действительно выросли, - признает Трийн Кяэрамеэс, менеджер по развитию продуктов страхового брокера IIZI. Кати Варблане, руководитель отдела коммуникаций Фонда дорожного страхования, также признала, что цены выросли по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии текущего года средняя годовая премия по автострахованию составила 140 евро, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма страхового возмещения составила 2180 евро, что на три процента больше, чем в прошлом году.

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