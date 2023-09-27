Фото ⟩ В Маарду на станции переработки отходов горел мусор

Во вторник вечером на расположенной в Маарду станции переработки отходов произошел пожар, работы по тушению затянулись до ночи.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в 22:01 центр тревоги получил вызов на расположенную на улице Лао станцию переработки отходов, где горели кучи мусора и некоторые контейнеры.
Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось защищать от огня расположенную неподалеку технику. Около 22:45 пожар был локализован, последующие работы по тушению продолжились после полуночи.
Последний раз пожар на этой станции переработки отходов произошел в мае этого года, когда загорелся ангар с газовыми баллонами.