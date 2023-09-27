«Под угрозой жизни, дома и рабочие места»: начат сбор подписей против закрытия Коплиской спасательной команды

«Учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью, а также расположение Пыхья-Таллинна на полуострове и особенности района - деревянные дома, газовое отопление и крупная промышленность - это решение является неуместным и необдуманным», - заявила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап (Центристская партия).

Член правления профсоюза спасателей Тоомас Суйгусаар добавил, что в Копли необходима команда быстрого реагирования и что расширение зоны обслуживания Лиллекюлаской команды не является решением проблемы. «Дополнительная нагрузка на Лиллекюласкую команды означает, что могут возникнуть ситуации, когда некому будет быстро отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Например, спасатели Лиллекюла заняты в другом месте и вынуждены ждать помощи из отдаленных районов города. Это приводит к гибели людей, разрушению домов и рабочих мест», - добавил он.

Закрытие Коплиской спасательной команды беспокоит инициаторов петиции и с точки зрения всесторонней государственной обороны. «Опыт войны в Украине показывает, что спасателям отводится решающая роль на местах, именно они вытаскивают людей из-под завалов - НАТО за нас этого не делает. Оставлять без команды район, население которого сопоставимо по численности с третьим по величине городом Эстонии, - недальновидное решение», - заявил руководитель Центра кризисных исследований Ханнес Нагель. В петиции также указывается на то, что единственный в стране военный порт, используемый союзниками по НАТО, расположен именно в Пыхья-Таллине.

Инициаторы петиции считают, что лишать безопасности 60 000 человек в обмен на мизерные 737 000 евро из государственного бюджета в результате непродуманной политики сокращений - недальновидно и безответственно.