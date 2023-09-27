С сегодняшнего Coop Pank повысил годовую процентную ставку по срочному вкладу как для частных, так и для бизнес-клиентов до 4,5 процента, что на данный момент является самой высокой процентной ставкой по срочному вкладу среди действующих в Эстонии банков.
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Coop Pank повысил годовую процентную ставку по срочному вкладу до самого высокого уровня по Эстонии
Coop Pank предлагает процентную ставку 4,5 процента по вкладам сроком от 12 до 17 месяцев. Процентная ставка действует в качестве специального предложения как для существующих, так и для новых частных и бизнес-клиентов до 6 октября. В то же время Coop Pank также предлагает более высокую доходность по срочным вкладам сроком от 3 до 9 месяцев.