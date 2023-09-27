Coop Pank повысил годовую процентную ставку по срочному вкладу до самого высокого уровня по Эстонии

Coop Pank предлагает процентную ставку 4,5 процента по вкладам сроком от 12 до 17 месяцев. Процентная ставка действует в качестве специального предложения как для существующих, так и для новых частных и бизнес-клиентов до 6 октября. В то же время Coop Pank также предлагает более высокую доходность по срочным вкладам сроком от 3 до 9 месяцев.