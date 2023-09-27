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Coop Pank повысил годовую процентную ставку по срочному вкладу до самого высокого уровня по Эстонии

, журналист
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Coop Pank.
Coop Pank. Фото: Eero Vabamägi

С сегодняшнего Coop Pank повысил годовую процентную ставку по срочному вкладу как для частных, так и для бизнес-клиентов до 4,5 процента, что на данный момент является самой высокой процентной ставкой по срочному вкладу среди действующих в Эстонии банков.

Coop Pank предлагает процентную ставку 4,5 процента по вкладам сроком от 12 до 17 месяцев. Процентная ставка действует в качестве специального предложения как для существующих, так и для новых частных и бизнес-клиентов до 6 октября. В то же время Coop Pank также предлагает более высокую доходность по срочным вкладам сроком от 3 до 9 месяцев.

По словам финансового директора Coop Pank Пааво Труу, процентные ставки по депозитам в настоящее время находятся на самом высоком уровне за последние десять лет и предлагают безрисковую альтернативу как акциям, так и облигациям.

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