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Опрос ⟩ Около 40 процентов работников боятся потерять свою работу

rus.postimees.ee
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Каждый шестой чиновник может стать безработным.
Каждый шестой чиновник может стать безработным. Фото: Денис Антонов

Недавнее исследование рынка труда, проведенное CV.ee, показало, что 39% работников опасаются, что в ближайшее время с ними будет расторгнут договор или они будут сокращены. Основной причиной этого являются нестабильные экономические условия, которые, в свою очередь, отражаются и на предприятиях.

Времена сейчас непростые, и почти 34% опрошенных работников испытывают стресс и волнения по поводу своего будущего. Почти четверть респондентов понимают и указывают на то, что в компании, в которой они работают, снижаются продажи/доходы и растут расходы, а 19% сотрудников уже сталкивались с серьезным сокращением расходов.

Соискателей на рынке труда стало больше, и они более активны, чем раньше, о чем свидетельствует тот факт, что 59% респондентов начали искать новые предложения о работе из-за страха потерять работу. Четверть участников опроса по-прежнему полны сил и энергии и готовы найти дополнительную работу помимо основной, чтобы укрепить свою уверенность в завтрашнем дне.

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