Опрос ⟩ Около 40 процентов работников боятся потерять свою работу

Времена сейчас непростые, и почти 34% опрошенных работников испытывают стресс и волнения по поводу своего будущего. Почти четверть респондентов понимают и указывают на то, что в компании, в которой они работают, снижаются продажи/доходы и растут расходы, а 19% сотрудников уже сталкивались с серьезным сокращением расходов.