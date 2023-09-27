Опрос ⟩ Около 40 процентов работников боятся потерять свою работу

Недавнее исследование рынка труда, проведенное CV.ee, показало, что 39% работников опасаются, что в ближайшее время с ними будет расторгнут договор или они будут сокращены. Основной причиной этого являются нестабильные экономические условия, которые, в свою очередь, отражаются и на предприятиях.
Времена сейчас непростые, и почти 34% опрошенных работников испытывают стресс и волнения по поводу своего будущего. Почти четверть респондентов понимают и указывают на то, что в компании, в которой они работают, снижаются продажи/доходы и растут расходы, а 19% сотрудников уже сталкивались с серьезным сокращением расходов.