Российский портал: украинцы бомбят дом олимпийского чемпиона Александра Большунова

«Дом российского олимпийского героя под постоянными бомбежками. Нанесен значительный ущерб», - значится в статье.

Дом Большунова, а также дом его родителей расположен в небольшой брянской деревне, в непосредственной близости от границы с Украиной.

«Родители Саши живут в паре километров от границы. По сути, они на линии фронта, - рассказал тренер Большунова Юрий Бородавко. – Часть дома пострадала от осколков бомб, но с родителями все в порядке. Из-за войны Саша постоянно находится в стрессе. Мы все переживаем. Хотели перевезти семью в безопасное место, но отец не согласился оставлять ферму и большой дом».

По данным издания, с началом войны российские войска вторглись в Украину и с этой территории. Украинцам удалось хотя бы оттуда выбить агрессоров.

С началом войны, начавшейся в феврале прошлого года, Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В отношении будущего сезона решений пока не принималось.