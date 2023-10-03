Очень громко и без наушников: оштрафуют в автобусе или нет?

Раз за разом в редакцию нашего портала поступают жалобы читателей на пассажиров, нарушающих общую тишину салона громкой музыкой. Описания такого поведения в письмах выглядят примерно одинаково.

«В июле ехала на автобусе 67 маршрута. Рядом села женщина и, включив видео в TikTok, листала ролики один за другим с громким звуком без наушников». Или: «18 сентября ехал на автобусе 42 маршрута. На остановке зашла группа подростков с большой колонкой, и всем людям в салоне пришлось слушать современные ритмы». В этих жалобах есть просьба ответить на два вопроса: «что же это за люди такие» и «кто должен навести порядок?»

Что за люди такие?

Нельзя сказать, что виновниками нарушения тишины в салонах автобусов и трамваев являются исключительно веселые молодежные компании со звуковой колонкой или одним планшетом на пятерых. Довольно часто инициаторами конфликтов между пассажирами становятся люди среднего и пожилого возраста. Что же общего между пенсионеркой, смотрящей выпуск российских пропагандистских новостей, и юношей, наслаждающимся роком на полную звуковую катушку?

По словам психолога Кристины Прониной, причина во внутренней потребности человека заявить о себе миру, разрушив границы личного пространства громким звуком. Такие люди намеренно создают неудобства окружающим, и возраст роли не играет.

Кристина Пронина считает, что люди, которые пытаются нарушать общественный порядок сами являются жертвами взлома границ личного пространства. Фото: Таави Сепп