Очень громко и без наушников: оштрафуют в автобусе или нет?

Все чаще в общественном транспорте встречаются пассажиры, смотрящие на смартфонах видеоролики без наушников. Невольными слушателями становятся и соседи по поездке. Ведет себя так не только молодежь. Прослушиванием новостей, лекций, шоу на полной громкости занимаются и люди среднего возраста, и туго слышащие пожилые граждане. Rus.Postimees выяснил: кто эти люди, и что с ними делать.
Раз за разом в редакцию нашего портала поступают жалобы читателей на пассажиров, нарушающих общую тишину салона громкой музыкой. Описания такого поведения в письмах выглядят примерно одинаково.
«В июле ехала на автобусе 67 маршрута. Рядом села женщина и, включив видео в TikTok, листала ролики один за другим с громким звуком без наушников». Или: «18 сентября ехал на автобусе 42 маршрута. На остановке зашла группа подростков с большой колонкой, и всем людям в салоне пришлось слушать современные ритмы». В этих жалобах есть просьба ответить на два вопроса: «что же это за люди такие» и «кто должен навести порядок?»
Что за люди такие?
Нельзя сказать, что виновниками нарушения тишины в салонах автобусов и трамваев являются исключительно веселые молодежные компании со звуковой колонкой или одним планшетом на пятерых. Довольно часто инициаторами конфликтов между пассажирами становятся люди среднего и пожилого возраста. Что же общего между пенсионеркой, смотрящей выпуск российских пропагандистских новостей, и юношей, наслаждающимся роком на полную звуковую катушку?
По словам психолога Кристины Прониной, причина во внутренней потребности человека заявить о себе миру, разрушив границы личного пространства громким звуком. Такие люди намеренно создают неудобства окружающим, и возраст роли не играет.
«Прослушивание громкой музыки или видео в общественном месте без наушников - это нарушение границ личного пространства других людей. Причина чаще всего в том, что когда-то у такого человека были нарушены границы его личного пространства. Такому человеку не известно, какие существуют границы и где они проходят, - поясняет Кристина Пронина. - У таких людей явно вид агрессивного эгоцентризма, говорящего всему миру, что их личные границы важнее, чем границы соседей по автобусу. Обратите внимание, какое время и какой контент они выбирают».
Действительно, особенно актуальной становится эта проблема в вечернее время, когда люди, чаще среднего и пожилого возраста, слушают ролики, контент которых содержит ненормативную лексику, разжигает расовую нетерпимость или межнациональную рознь.
«Я не думаю, что у они ставят перед собой задачу пригласить окружающих приятно провести время, скорее наоборот. Их цель: агрессивно нарушить личное пространство каждого пассажира. Тут протест и некая месть за ранее перенесенную травму жертвы, личные границы которой тоже были взломаны, - объясняет причины таких поступков психолог. - То, что мы называем бескультурием - это тоже нарушение личных границ, когда человек не ориентируется в том, что можно, а чего нельзя делать в общественном транспорте. На такое поведение должен реагировать и водитель автобуса, и пассажиры».
Разрулить ситуацию может водитель
С мнением психолога о роли водителя в разрешении подобных конфликтов согласен директор по обслуживанию Tallinna Linnatransport AS Ханнес Фальтен. Он рекомендует срочно сообщить водителю, если поведение попутчиков явно беспокоит более чем одного пассажира. Если шум настолько громкий, что его слышно в кабине, тогда вмешивается сам водитель автобуса, троллейбуса или трамвая.
«Прежде всего, водитель лично оценивает ситуацию, сможет ли он справиться с ситуацией сам, или нужно вызывать силовую подмогу, которая приезжает на место менее, чем за три минуты, - поясняет Ханнес Фальтен. - В большинстве случаев замечания водителя бывает достаточно, потому что люди разумны».
По словам директора по обслуживанию Tallinna Linnatransport AS, таких случаев нарушения порядка в общественном транспорте в году немного. Есть люди, которые громко разговаривают по мобильным телефонам, есть те, кто громко общается между собой, но даже если они раздражают, запретить этого нельзя. Чаше всего таковыми являются дети и очень пожилые люди. А вот шум с хулиганской целью - история иная.
«При злостном нарушении общественного порядка в автобусе, трамвае или троллейбусе наши водители мгновенно обращаются в муниципальную полицию для наведения порядка. Но таких случаев очень мало, - делится статистикой Ханнес Фальтен. - Если учесть, что мы перевозим 130 миллионов человек в год, то доля случаев, когда необходимо вмешательство сотрудников МуПо, составляет менее одного процента».
Виновник может быть оштрафован
Несмотря на это, муниципальная полиция (МуПо) звонки и информацию о нарушениях общественного порядка и тревожном шуме в общественных местах получает ежедневно. Так как общественный транспорт также считается общественным местом, то МуПо следит за соблюдением правил общественного порядка и на нем. Чаще всего пассажиры общественного городского транспорта сообщают в МуПо о распитии спиртных напитков, преднамеренном загрязнении, повреждении чего-либо, драках.
В основном подобные нарушения регулируются Законом «Об охране правопорядка» (KorS) 55. Причем к нарушениям общественного порядка на городском транспорте относятся антиобщественные действия не только в салонах автобусов, троллейбусов или трамваев, но и на самих остановках.
По словам руководителя Департамента процедур и региональной работы МуПо Таллинна Крислин Пярт, при нарушении общественного порядка, будь то тревожный шум или другой вид антиобщественных действий, сотрудники МуПо незамедлительно реагируют на сигнал, выявляют нарушения и проводят с нарушителем соответствующую работу.
«Жалобы на шум в основном поступают в выходные дни. Они могут касаться шума из развлекательных заведений, дорожного строительства в ночное время, водных работ, лая собак, игр детей и других тревожных звуков, - говорит о нарушениях Крислин Пярт. - А вот необходимости в нашем вмешательстве для обеспечения общественного порядка в общественном транспорте из-за шума пока не было. В любом случае, при выявлении факта нарушения порядка в общественном транспорте виновник может быть оштрафован».
Стоит отметить: если тревожный шум исходит из общественного места, ситуацию расследуют и применяют необходимые меры сотрудники МуПо. В случае, если источник шума находится в жилых помещениях или на огороженной частной территории, необходимо сообщать в Департамент полиции и пограничной охраны.
Шумит и млад, и стар
Четкого портрета нарушителя тишины в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов не существует. И психологи, и работники общественного транспорта, и полицейские в один голос говорят, что нарушители есть в каждой возрастной группе. Согласно статистике жалоб на пассажиров в общественном транспорте, большинство случаев не являются нарушениями общественного порядка.
И все же, если вам кажется, что ваши границы личного пространства нарушаются соседями по поездке, вы имеете право обратиться к водителю за помощью. Главное - не бойтесь мягко сделать замечание и проявить терпимость. Возможно, перед вами не нарушитель, а человек с глубокой травмой души.
Неожиданный поворот
Буквально за один день до сдачи материала наш читатель направил неожиданную жалобу не на шумного пассажира, а на шумного водителя, который утром 30 сентября, управляя автобусом по маршруту 23, очень громко слушал радио. По словам нашего читателя, громкие песни советского времени на русском языке производили особенно неприятное впечатление в те моменты, когда водитель автобуса им подпевал. Надеемся, что руководство Tallinna Linnatransport AS проведет с водителем-любителем музыкальной самодеятельности соответствующую разъяснительную работу.