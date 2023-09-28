Эстонский военкор Антон Алексеев: украинских военных бесит вопрос, почему наступление идет медленно

Крым - это очень своеобразный регион. Это люди, у которых лучшее, что у них было в жизни, оно было в Советском Союзе, а самое дурное - подарок Крыма Украине Хрущевым. Вот такое понимание сидит в них.

Я уверен, что большая часть из них сейчас сидят и проклинают Зеленского, Запад. Хотя уже в 2020 году было много разочарования Россией. Но этого разочарования не было бы, если не было бы вначале очарования. Они думали, что в Украине плохо, но спустя шесть лет там наступило отрезвление. Они оказались под санкциями, а Россия оказалась не столь привлекательной, как они думали. Но никто не хочет признаваться в своих ошибках. И было понятно, что это закончится именно так. Украина в этом смысле не давала повода сомневаться, что Крым вернется в Украину. И я не очень понимаю, почему там люди верили в кремлевский нарратив, что Крым с Россией навсегда.