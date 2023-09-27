Европол объявил в розыск бизнесмена, который вел в Эстонии бизнес в сфере недвижимости

Уже много лет в Финляндии продолжается расследование переводов десятков миллионов евро, осуществленных Nuorisosäätiö или Молодежным фондом, деньги в который поступают из государственных источников, в основном за счет налога на азартные игры.

Так, утверждается, что руководителям Молодежного фонда была дана взятка для заключения сделок с одним из крупных строительных концернов Финляндии. Согласно обвинительному заключению, для дачи взяток использовались и компании, зарегистрированные в Эстонии.

Кроме того, расследуются сделки с эстонской недвижимостью, в ходе которых якобы переводились деньги или торговали с большим убытком для Молодежного фонда.