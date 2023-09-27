Голые, гламурные, порочные: в Fotografiska открывается скандальная ретроспектива

28 сентября в Fotografiska откроется масштабная персональная выставка Тоомаса Волькмана «Давно прошедшее». На ней можно будет увидеть 200 работ фотохудожника за три последних десятилетия. Выставка отметит вклад одного из корифеев эстонского фотоискусства в культурное становление независимой Эстонии с акцентом на фэшн-фотографии и атмосфере легендарных вечеринок.
В 1990-е Волькманн поймал в объектив дух десятилетия. Он внедрил в Эстонии новый фотоязык, сформированный влиянием Энди Уорхола и Роберта Мэпплторпа. С Волькманна ведет отсчет ранее невозможная в стране квир-эстетика. Его чувство стиля и символически насыщенный язык высоко ценятся любителями фотографии. Волькманн театрален и деликатен, пессимистичен и жизнелюбив, подчеркнуто драматичен и крайне интимен. Он плавно движется от хрупкости 1990-х к надменному глянцу второго десятилетия нынешнего столетия, от точного и безошибочного минимализма к пронизывающему эстетизму.
«С Тоомаса, вероятно, началась история перформанса в Эстонии, тема секса характерна для его портретных серий. Без личного отношения это невозможно передать убедительно. 1990-е были благодаря ему одним из самых лично прочувствованных периодов в современной истории эстонского искусства», - говорит искусствовед Эха Комиссаров.
Волькманн учился на врача в Тартуском университете, получил диплом актера под руководством Лембита Петерсона, гастролировал в качестве певца в составе камерного хора Hortus Musicus, и, наконец, обучался фотографии в Лондоне. Путь фотографа был насыщенным и разнообразным. Куратор выставки и близкий друг Волькманна Танель Веэнре подчеркивает, что фотограф занимает уникальную позицию, присутствуя одновременно в моменте и в вечности, испытывая желание выйти за рамки своего времени и находясь в эпицентре мимолетных трендов.
«Мы хотели организовать выставку работ Тоомаса Волькмана с того дня, как открылся наш музей. Для нас это особенное событие - эстонский фотограф встает в один ряд со звездами мировой фотографии. Мы с большим интересом ждем реакцию местной публики, потому что мы впервые делаем настолько масштабную выставку - на трех этажах нашего здания. Мы хотим ею показать всю разносторонность его таланта. На этой выставке те, чье взросление пришлось на лихие 90-е годы, да и не только они, испытают радость узнавания. Эстетика фоторабот Волькмана вне времени, и отзывается в душе каждого, кто ценит минимализм и красоту фотографии», - сказала руководитель Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ.
Центральное место на выставке, то есть в большом зале Fotografiska, занимает представительная подборка портретов и фэшн-фотографий Волькмана. В зале black box и в кафе здания можно увидеть кадры с легендарных вечеринок VIBE. Откроет выставку вечером 27 сентября публичная беседа Волькманна с друзьями и экспертами на тему его пути в искусстве. Речь пойдет о 1990-х, сексе и духе времени. Художник Марта Ваарик расскажет о связи той эпохи с современностью, искусствовед Криста Кодрес - о становлении и неприятии фотографии как вида искусства, куратор выставки Танель Веэнре раскроет тайны души главного героя, а Ану Саагим - суть вечеринок VIBE и других развлечений того времени.
Открытие выставки не ограничится встречей с художником. В связи с тем, что вечеринкам VIBE, которые в 90-е прославились дикими костюмами, яростью рейва, drag queens и свиной кровью, лившейся со сцены на публику, исполняется четверть века, в пятницу, 29 сентября, на один вечер все здание Fotografiska превратится в сцену для вечеринки в стиле VIBE.