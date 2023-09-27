Голые, гламурные, порочные: в Fotografiska открывается скандальная ретроспектива

В 1990-е Волькманн поймал в объектив дух десятилетия. Он внедрил в Эстонии новый фотоязык, сформированный влиянием Энди Уорхола и Роберта Мэпплторпа. С Волькманна ведет отсчет ранее невозможная в стране квир-эстетика. Его чувство стиля и символически насыщенный язык высоко ценятся любителями фотографии. Волькманн театрален и деликатен, пессимистичен и жизнелюбив, подчеркнуто драматичен и крайне интимен. Он плавно движется от хрупкости 1990-х к надменному глянцу второго десятилетия нынешнего столетия, от точного и безошибочного минимализма к пронизывающему эстетизму.

Фэшн a la Тоомас Волькманн. Фото: Fotografiska Tallinn

«С Тоомаса, вероятно, началась история перформанса в Эстонии, тема секса характерна для его портретных серий. Без личного отношения это невозможно передать убедительно. 1990-е были благодаря ему одним из самых лично прочувствованных периодов в современной истории эстонского искусства», - говорит искусствовед Эха Комиссаров.

Волькманн учился на врача в Тартуском университете, получил диплом актера под руководством Лембита Петерсона, гастролировал в качестве певца в составе камерного хора Hortus Musicus, и, наконец, обучался фотографии в Лондоне. Путь фотографа был насыщенным и разнообразным. Куратор выставки и близкий друг Волькманна Танель Веэнре подчеркивает, что фотограф занимает уникальную позицию, присутствуя одновременно в моменте и в вечности, испытывая желание выйти за рамки своего времени и находясь в эпицентре мимолетных трендов.

Пронзительный эстетизм Тоомаса Волькманна. Фото: Fotografiska Tallinn