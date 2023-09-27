КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Подгоревший бюджет Каллас

Что нехорошо, так это заявление министра финансов Марта Вырклаэва о том, что мы уже находимся в дебатах по бюджету, которые должны продлиться до первого июля следующего года. Если качество продолжающихся дебатов останется таким же, как и были сейчас, то дела плохи. Мысль о том, что мы уже ведем дебаты, действительно поражает.

Чем мы тогда занимались последние несколько месяцев? От правительства постоянно звучали различные сигналы. Иногда мы делаем то, иногда мы делаем это. А по итогу, процесс был скудным. Во-первых, информации было мало. Во-вторых, информация была запутанной и противоречивой. В-третьих, сроки согласования были максимально сжаты, а заинтересованные группы в большинстве случаев ставились перед фактами. И не в стиле «бери или оставь» - возможности оставить вообще не было.

В этот момент на ум приходит комментарий многолетнего лидера Партии реформ и премьер-министра Андруса Ансипа. По его словам, во время сокращения бюджета во время кризиса 2007/2008 годов правительство постоянно предоставляло общественности текущий обзор того, какие есть варианты есть и почему что-то делается. Люди могли обсудить это дома, они понимали, что происходит, и поддерживали.