КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Подгоревший бюджет Каллас

Правительство раскрыло тайну нового бюджета. Теперь мы знаем его объем, сумму доходов и расходов. Если сравнивать проект нового бюджета с текущим, то видно, что расходы растут медленнее, чем доходы, и это хорошо.
Что нехорошо, так это заявление министра финансов Марта Вырклаэва о том, что мы уже находимся в дебатах по бюджету, которые должны продлиться до первого июля следующего года. Если качество продолжающихся дебатов останется таким же, как и были сейчас, то дела плохи. Мысль о том, что мы уже ведем дебаты, действительно поражает.
Чем мы тогда занимались последние несколько месяцев? От правительства постоянно звучали различные сигналы. Иногда мы делаем то, иногда мы делаем это. А по итогу, процесс был скудным. Во-первых, информации было мало. Во-вторых, информация была запутанной и противоречивой. В-третьих, сроки согласования были максимально сжаты, а заинтересованные группы в большинстве случаев ставились перед фактами. И не в стиле «бери или оставь» - возможности оставить вообще не было.
В этот момент на ум приходит комментарий многолетнего лидера Партии реформ и премьер-министра Андруса Ансипа. По его словам, во время сокращения бюджета во время кризиса 2007/2008 годов правительство постоянно предоставляло общественности текущий обзор того, какие есть варианты есть и почему что-то делается. Люди могли обсудить это дома, они понимали, что происходит, и поддерживали.
Но в таких дебатах как сейчас мы не хотим участвовать. Непонятно, почему что-то делается: разговор об управлении государственными финансами здесь не учитывается, поскольку он носит слишком общий характер. Непонятно, какие есть альтернативы и из чего выбирать. В результате возникает ситуация, когда затронутые целевые группы изо всех сил борются против налоговых изменений, и каждый тянет одеяло на себя.
Единственными, кто добился успеха, являются гостиницы и туристические размещения, повышение НДС которых, вероятно, будет меньшим, чем планировалось.
Дебаты дебатами, некоторые камерные тона уже прозвучали. Во-первых, правительство решило пойти скорее по пути увеличения налоговых поступлений, чем по сокращению расходов. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил на пресс-конференции: «Берем оттуда, откуда можем». Судя по языку тела членов правительства, вероятно, только он и останется за налогообложение прибыли банков, но в нынешней экономической ситуации и с эстонских предпринимателей взять особо нечего.
Министр финансов Март Вырклаэв добавил на той же пресс-конференции, что «мы не можем довести людей налогами до бедности». С этим можно только согласиться. Но что это означает на практике, вероятно, покажут налоговые дебаты.
Во-вторых, правительство решило пойти по пути «повышения эффективности услуг и пособий, ориентированных на потребности» и приступило к пересмотру госбюджета по министерствам. Гранты будут зависеть от потребностей. Означает ли это, что пенсии и детские пособия более состоятельным людям будут сокращены? Это совершенно отдельная тема, ход которой будет понятен в ближайшее время.
До сих пор неясно, как правительство намерено стимулировать эстонскую экономику к росту в кризисной ситуации. В любом случае, философия бюджета к этому не стремится. Поскольку премьер-министр, возглавляющая процесс, кажется очень ненадежной, предложения по бюджету также не могут казаться надежными. И можно быть более чем уверенным, что налоговые дебаты также обернутся в парламенте чем-то очень отвратительным.