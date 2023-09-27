На шаг ближе к забастовке: Союз работников образования обратился к госпримирителю

EHL потребовал повышения минимальной зарплаты учителей на 11 процентов к 2024 году, министр образования представил правительству план повышения на восемь процентов. Однако в ходе переговоров по госбюджету было решено увеличить минимальную ставку на 1,77 процента, что в финансовом выражении составляет 31 евро брутто.

«Очевидно, что это неудовлетворительный результат для учителей, особенно с учетом прогнозируемого повышения средней зарплаты по стране и продолжающейся инфляции. Процент минимальной заработной платы также влияет на заработную плату воспитателей дошкольных учреждений или воспитателей детских садов. Поэтому в среду представительство EHL также встретится с Объединением руководителей заведений дошкольного образования и Союзом работников детских садов.

Встреча с госпримирителем Меэлисом Виркебау состоится в среду в 11:30. У примирителя будет пять дней на рассмотрение заявления, после чего стороны соберутся для переговоров.

Председатель EHL Реэмо Вольтри надеется, что правительство поддержит учителей и согласится на желаемое повышение зарплат. «Если это не сработает, нам придется объявить забастовку», - сказал Вольтри.

EHL надеется, что правительство поймет серьезность проблемы до начала забастовки, поскольку фундамент успеха Эстонии заложен учителями. Поэтому достойная зарплата и благоприятные условия труда для учителей являются залогом успеха Эстонии.

В ходе опроса, проведенного Norstat Eesti AS, людей спрашивали, как они относятся к возможной забастовке учителей и насколько высокой должна быть зарплата учителя по сравнению с зарплатой других работников с высшим образованием. 63 процента поддержали возможную забастовку, а 92 процента респондентов высказали мнение, что учителям следует платить столько же или выше, чем другим специалистам с высшим образованием.