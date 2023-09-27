ЕБРР прогнозирует еще более жесткую рецессию для Эстонии в этом году

Однако банк прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии в следующем году на уровне 2 процентов, что на 0,8 процентных пункта меньше весеннего прогноза.

Однако в этом году для Латвии прогнозируется экономический рост на уровне 0,3 процентных пункта. Латвия также является единственной страной Балтии, которой ЕБРР прогнозирует экономический рост в этом году. В то же время прогноз экономического роста Латвии на предстоящий год снижен с 2,5 процента до 2 процентов.

ЕБРР прогнозирует падение ВВП Литвы на 0,5 процента в этом году. Однако банк понизил прогноз экономического роста Литвы на 2024 год с 2 процентов до 1,5 процента.