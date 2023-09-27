Новые направления: куда можно будет улететь из Таллинна этой зимой

По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в зимний сезон Таллиннский аэропорт выполняет в среднем 80 рейсов в день, и ежедневно через аэропорт проходят более 6000 пассажиров. «Среди сорока маршрутов прямых рейсов можно найти подходящее направление для городского, пляжного или горнолыжного отдыха. Важнее то, что увеличение количества рейсов в основные узловые аэропорты обеспечивает улучшение стыковок и для деловых поездок», – отметил он.

Новые регулярные направления полетов – Канарские острова – Гран-Канария и Тенерифе, куда рейсы осуществляет airBaltic. И впервые Aegean продолжит полеты в Афины, а SunExpress в Анталью в течение зимнего сезона. Если раньше до южного побережья Испании из Малаги можно было добраться только в определенные месяцы в году, то теперь из Таллинна имеется круглогодичное авиасообщение.