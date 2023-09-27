Новые направления: куда можно будет улететь из Таллинна этой зимой

В этом зимнем сезоне Таллиннский аэропорт будет обслуживаться 17 различными авиакомпаниями по 40 прямым маршрутам, причем количество свободных мест будет на 10% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Переход на зимнее расписание традиционно произойдет с переводом часов в последнее воскресенье октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в зимний сезон Таллиннский аэропорт выполняет в среднем 80 рейсов в день, и ежедневно через аэропорт проходят более 6000 пассажиров. «Среди сорока маршрутов прямых рейсов можно найти подходящее направление для городского, пляжного или горнолыжного отдыха. Важнее то, что увеличение количества рейсов в основные узловые аэропорты обеспечивает улучшение стыковок и для деловых поездок», – отметил он.