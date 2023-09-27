ГАЛЕРЕЯ ⟩ Под Таллинном снесен еще один советский военный памятник

Бетонная пирамида высотой в несколько метров, вероятно, в свое время была отлита из качественной смеси, поэтому чтобы разбить ее кувалдой, нужно немало времени. «Эта работа выполняется на деньги волости, стоимость работ составляет около 4500 евро. Он был снесен еще сегодня утром», - рассказал старейшина Сауэ Андрес Лайск.