ГАЛЕРЕЯ ⟩ Под Таллинном снесен еще один советский военный памятник

Советский памятник, стоявший на том месте, где в 1941 году тысячи таллиннцев вынуждали выкапывать противотанковые рвы, чтобы остановить наступление немецких войск, в настоящее время сносятся в районе Хюйру волости Сауэ.
Бетонная пирамида высотой в несколько метров, вероятно, в свое время была отлита из качественной смеси, поэтому чтобы разбить ее кувалдой, нужно немало времени. «Эта работа выполняется на деньги волости, стоимость работ составляет около 4500 евро. Он был снесен еще сегодня утром», - рассказал старейшина Сауэ Андрес Лайск.