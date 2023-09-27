Комиссия Рийгикогу предлагает называть Калининград Кенигсбергом

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка рассмотреть возможность использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда.

По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, комиссия считает, что следует отказаться от использования в эстонском языке советского топонима Калининград и использовать вместо него историческое название города - Кенигсберг. В ходе заседания члены комиссии отметили, что, аналогичным образом, расположенный в России город Кингисепп следует называть его более ранним именем Ямбург или Яама.

Комиссия Рийгикогу внесла предложение о рассмотрении этого изменения языковой комиссии Общества родного языка, участвующей в определении норм письменного эстонского языка, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям. Михкельсон отметил, что решение об использовании более раннего названия Калининграда также приняли Латвия, Литва и Польша.

В 1255 году город, ранее носивший старо-прусское название Твангсте, был переименован в Кенигсберг. По преданию, такое название было дано городу в честь короля Богемии Отакара II. После Второй мировой войны включенному в состав СССР городу было дано русскоязычное название Калининград в честь государственного деятеля и ключевой фигуры режима сталинского террора Михаила Калинина.

Комиссия по иностранным делам обсудила вопрос о названии города в связи с представленным фракцией Консервативной народной партии Эстонии проектом постановления Рийгикогу «Предложение Правительству Республики об использовании исторического эстоноязычного названия Кенигсберг» (218 OE), обсуждение которого продолжится в октябре. Проект постановления призван внести правительству соответствующее предложение и осуществить все процедуры, связанные с изменением названия.