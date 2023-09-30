ИСКУССТВОВЕД ⟩ Нарвская архитектура – это не только Нарвский замок, Кренгольм и безликие многоэтажки

Когда кто-то заводит речь об архитектуре Нарвы, то очень часто первым делом называют Нарвский замок и Кренгольм - знаковые гиганты важных исторических эпох города. Потом вспоминают безликие ряды советских многоэтажек, не радующих глаз своим разнообразием, но обеспечивших в короткий срок отдельными квартирами многие семьи нарвитян. Но Нарва - это не только утраченное шведское барокко, горестные сожаления по которому не утихают и по сей день. Новые оригинальные авторские архитектурные проекты - это то, что украшает наш город, а иногда и ошеломляет и вызывает многочисленные дебаты. Несомненно, современная архитектура Нарвы - это то, чем может гордиться город.