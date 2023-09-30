В последнюю субботу сентября в Нарвской центральной библиотеке откроется новый сезон бесплатных лекций по истории искусства Эстонии искусствоведа Елены Ховарт. Лекции, посвященные культурным традициям, архитектуре, скульптуре, изобразительному искусству, будут проходить каждую вторую субботу. Елена Ховарт коротко представляет первую лекцию цикла, которая будет прочитана 30 сентября. Ее тема - «Современная архитектура Нарвы».
ИСКУССТВОВЕД ⟩ Нарвская архитектура – это не только Нарвский замок, Кренгольм и безликие многоэтажки
Когда кто-то заводит речь об архитектуре Нарвы, то очень часто первым делом называют Нарвский замок и Кренгольм - знаковые гиганты важных исторических эпох города. Потом вспоминают безликие ряды советских многоэтажек, не радующих глаз своим разнообразием, но обеспечивших в короткий срок отдельными квартирами многие семьи нарвитян. Но Нарва - это не только утраченное шведское барокко, горестные сожаления по которому не утихают и по сей день. Новые оригинальные авторские архитектурные проекты - это то, что украшает наш город, а иногда и ошеломляет и вызывает многочисленные дебаты. Несомненно, современная архитектура Нарвы - это то, чем может гордиться город.
Новому храму святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Нарве в октябре исполнится 8 лет. Возможно, беглый взгляд, брошенный на это уникальное строение, не позволит заметить всей сложности и уникальности новейших технологий. Тем не менее, этот комплекс, выстроенный в традиционном ключе, поражает своей оригинальной архитектурой.
Новый камерный храм выстроен в модернистском ключе и восходит к традициям древнерусского храмового зодчества. Таллиннский архитектор Николай Волков создал художественно целостный культовый ансамбль просторной площади с двумя водяными каналами, отдельно стоящей звонницы и самой церкви. Внешне скромная, небольшая церковь кубической формы с одной главой - главный акцент этого ансамбля.
Массивный цилиндр барабана окаймлен цитатой из Евангелия. Это слова Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру: «Созижду церковь мою и врата ада не одолеют ее». Церковь венчает килевидный купол, близкий к форме древнерусского шлема, который встречается на подавляющем большинстве русских церквей XIV-XVI веков.
Лаконичные белые стены фасада с минимальным количеством декоративных элементов, отсылают нас к белокаменным русским храмам из тщательно оттесанных блоков известняка псковской, новгородской и владимиро-суздальской традиций. Конструктивная система здания ясно выражена в его внешних формах.
Перспективный портал здания с уступчатой нишей и апсида с полуциркульным верхом связаны с традициями киево-черниговских храмов. Отдельно стоящая двухпролетная звонница у западной стены церкви - обязательная принадлежность псковских храмов XV века.
Архитектура храма торжественна и гармонична. Фасады сохраняют традиционную для русского крестово-купольного храма простоту и ясность. Но место плоских стен заняли большие арочные окна с торжественной широкой трехступенчатой окантовкой оконных проемов. Такие огромные окна - весьма нестандартный элемент для русских храмов. Но именно благодаря такой большой площади окна архитектор добился открытости всего подкупольного пространства.
Работа над проектом велась около полутора лет. Это был первый проект Николая Волкова, связанный со строительством церкви. Архитектор сразу же остановился на типе храмовой архитектуры древней Руси. Он использовал для стилизации форму традиционного небольшого четырехстопного крестовокупольного храма с одной главой, с тремя притворами и алтарной апсидой.
Храм был возведен в очень короткий срок. Закладной камень, с которого началось строительство храма, был освящен в марте 2013 года. В сентябре 2014 года уже были установлены купол и крест.
Высота храма от основания до вершины креста составляет 26,5 метров. В храме воздвигнут уникальной сложности свод: при пролете в 12 метров толщина свода составляет всего 5-12 см. По оценке архитектора, такая работа требовала ювелирной точности.
На огромных окнах установлен энергосберегающий слой, не дающий перегреваться внутреннему помещению летом и сохраняющий тепло зимой. При строительстве использовались современные технологии; храм и звонница отлиты из бетона. Звонницу отливали из бетона прямо на месте строительства на каменном основании. От первого варианта - привезти готовую звонницу с завода - отказались.
Сейчас колокола звонят без звонаря, они приводятся в движение с помощью компьютерной программы.
Церковь производит целостное впечатление именно благодаря благородству пропорций, красоте лаконичных форм, конструктивной логике и своей величавой статичности. Эстетический эффект достигается через сочетания простых форм и объемов: куб здания, цилиндр барабана, циркульные арки окон и звонницы.
Нарвская центральная библиотека расположена по адресу Мальми, 8. Субботние лекции Елены Ховарт всегда будут начинаться в 12 часов.