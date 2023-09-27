Интервью ⟩ Глава партии «Отечество»: мы хотим разрушить тандем EKRE и реформистов, Кылварт – угроза

– Не совсем, потому что этот вопрос как бы подводит к выводу о том, что «Отечество» быстро увеличило свою поддержку за счет Партии реформ. На самом деле это не так. Возможно, в случае с Каллас в определенной степени возник «феномен Сависаара», то есть ее сторонники, наоборот, мобилизовались и сплотились вокруг нее. Но я всем объясняю, что она говорит не с народом или прессой, она общается со своим основным избирателем, чтобы удерживать его под куполом лояльности. Отдельная тема – окажется ли такая стратегия успешной в долгосрочной перспективе. Можно поставить вопрос следующим образом: куда перейдут те депутаты парламента, которые посчитают, что этому правительству нужна альтернатива? Понятно, что многие из них по разным причинам полностью исключают EKRE. А после избрания Кылварта главой Центристской партии точно так же не видят позитивной альтернативы и в центристах. Так что поддержка будет перетекать на платформу «Отечества». Я бы сказал, что за этим стоит протест людей в целом против того, что происходит сейчас в Эстонии.