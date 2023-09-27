Интервью ⟩ Глава партии «Отечество»: мы хотим разрушить тандем EKRE и реформистов, Кылварт – угроза

Партия «Отечество» недавно обратила на себя внимание привлечением в свои ряды топовых политиков, недовольных новым председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом. Показатели поддержки партии, долгое время остававшиеся на низком уровне, тоже быстро улучшаются. Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу считает, что в эстонской политике происходит большой передел избирателей, а угрозу он видит в том, что Михаил Кылварт (Центристская партия) способен стать премьер-министром.
– Яанус Карилайд, который долгое время был ключевым идеологом Центристской партии, перешел в «Отечество» и собирается увести за собой уйму соратников. Поскольку это талантливый идеолог Центристской партии, то у него имелись принципиальные разногласия с «Отечеством». Как вы их преодолели?
– Ему пришлось нелегко, чисто по-человечески я его понимаю. Человек всю свою сознательную жизнь посвятил политике одной партии. Но это решение являлось ценностным выбором. Мне кажется, что и на конгрессе центристов тоже был сделан крайне принципиальный ценностный выбор. Для него неприемлемо формирование русского курса в Центристской партии под руководством Кылварта, которое, как мы могли наблюдать в последние дни, там начало доминировать. Карилайд не хочет этому ни коим образом способствовать. Если он решил присоединиться к «Отечеству», то это значит, что он акцептирует наши убеждения.
– За какую сферу Карилайд будет отвечать в «Отечестве»?
– У него есть организаторский талант, который всегда представляет собой ценность в политике, потому что политикам больше нравится упражняться в риторике. Одна из таких сфер – организационные вопросы. Вторая – это более сильная и убедительная позиция партии по тем вопросам, которые касаются региональной политики. Он уже давно состоит в парламентской правовой комиссии. Мы договорились, что он останется в ней, потому что до этого у нас не было там своего представителя.
– Как вы успокоили представителей западного округа «Отечества», например, избранного от него в Рийгикогу Марта Маастика? Сейчас же к вам повалит масса новых членов с иными политическими ориентирами в прошлом. Сможет ли этот округ мирно и спокойно двигаться вместе с ними вперед?
– Конечно, сможет. Это слово «масса» звучит несколько уничижительно.
– Так сколько человек перейдет из Центристской партии?
– Пока что перешли Яанус Карилайд (и Тынис Мельдер). Придет ли еще кто-нибудь... Я знаю, что члены Центристской партии десятками покидают ее ряды. Это протест против выбора, сделанного конгрессом. Будут ли эти люди вступать в «Отечество»... Тут я могу лишь сказать, что ценностная платформа нашей партии открыта для всех. В ближайшем будущем к нам наверняка присоединятся даже далекие от политики люди без всякого политического опыта. Но члены партии воспринимают это положительно.
– Вы уже обсуждали этот вопрос с другими известными центристами?
– Мне пока что нечего добавить к тому, что к нам перешел Яанус Карилайд, который позовет с собой еще несколько человек.
– Сам Яанус Карилайд заявил в интервью, что за ним уйдет много людей. Готово ли «Отечество» принять, быть может, несколько десятков центристов одновременно?
– Политическая партия – это же не закрытая организация. У всех партий существуют какие-то минимальные требования, и если люди будут готовы принять наши ценности и активно отстаивать их, то это сделает нас только сильнее. Это также моя задача как председателя партии. Если говорить об ожиданиях сторонников «Отечества» в целом, то мне как политику кажется, что положительная альтернатива в лице нашей партии должна для эстонского народа, для всего общества Эстонии превратиться в мейнстрим. Я ни на секунду не собираюсь мириться с навязываемым нам подходом к политике, который представляет собой вечную дуэль между EKRE и Партией реформ. Строить на базе этой политики систематического противопоставления взглядов двух сторон наше общество в перспективе ближайших лет? Я вас умоляю!
– В этом немного просматривается ваша надежда на то, что эстоноязычный избиратель центристов, который живет за пределами крупных городов, на самом деле мог бы начать голосовать за «Отечество». Несмотря на то, что Центристская партия на протяжении долгих лет подчеркивает, что «Отечество» – один из их главных политических врагов.
– У партии «Отечество» очень ясная программа по части национал-консервативного мировоззрения, да и сама политика Эстонии меняется весьма динамично. У нас наблюдается один ненормальный феномен – непропорциональный перевес одной партии, который заметен и в правительственной коалиции тоже. Сейчас это негативно сказывается на внутренней политической культуре самого правительства. Но я думаю, что политический ландшафт будет меняться. Мы видим, на чем партии строят свою электоральную базу. Партия «Отечество» должна разрушить эту систему противостояния между EKRE и реформистами. Естественно, это означает, что поддержка нашей партии вырастет. Я думаю, что она усилится не только за счет рыночной доли Центристской партии. Ведь ни один избиратель не прикован к своему историческому выбору в ситуации, когда партия, которую он поддерживал раньше, начинает принципиально меняться. Меня впечатлил тот интерес, который был проявлен к нам со стороны СМИ и всех людей, интересующихся политикой. Если обратиться к исследованиям Norstat, то фактическим результатом этого стало падение поддержки Центристской партии.
– «Отечество» повысило свой рейтинг. Если сравнивать с маем, то с семи до 13 процентов. Некоторые обозреватели говорят, что это стало возможным за счет скандала с Каей Каллас. Вы с этим согласны?
– Не совсем, потому что этот вопрос как бы подводит к выводу о том, что «Отечество» быстро увеличило свою поддержку за счет Партии реформ. На самом деле это не так. Возможно, в случае с Каллас в определенной степени возник «феномен Сависаара», то есть ее сторонники, наоборот, мобилизовались и сплотились вокруг нее. Но я всем объясняю, что она говорит не с народом или прессой, она общается со своим основным избирателем, чтобы удерживать его под куполом лояльности. Отдельная тема – окажется ли такая стратегия успешной в долгосрочной перспективе. Можно поставить вопрос следующим образом: куда перейдут те депутаты парламента, которые посчитают, что этому правительству нужна альтернатива? Понятно, что многие из них по разным причинам полностью исключают EKRE. А после избрания Кылварта главой Центристской партии точно так же не видят позитивной альтернативы и в центристах. Так что поддержка будет перетекать на платформу «Отечества». Я бы сказал, что за этим стоит протест людей в целом против того, что происходит сейчас в Эстонии.
– Если говорить о цифрах, то заказанный Eesti Päevaleht рейтинг потенциальных премьер-министров дает вам 16 процентов, это третий результат. Ваш предшественник на должности председателя партии находится на задворках этого списка. Как вы думаете, какие правильные шаги вы предприняли для роста личной популярности? Сейчас даже Мартин Хельме отстает от вас.
– Значит, люди видят во мне потенциал и реальную альтернативу. Одно дело – когда партии следуют политической программе или риторике, чтобы в конкретной избирательной ситуации заслужить доверие людей. А в этом исследовании потенциальных премьер-министров люди, как мне видится, также оценивают саму личность, опыт. Это определенно больше, чем просто оценка бренда партии. Это решение может быть более или менее взвешенным, но оно все равно будет эмоциональным или интуитивным. Значит, я сумел как-то достучаться до этих людей.
– Похоже, на таком личном результате сказалась ваша деятельность на посту председателя комиссии по контролю государственного бюджета, в которой вы взялись за дело Каи Каллас. Не получилось, случаем, так, что эта комиссия Рийгикогу превратилась в комиссию Рейнсалу?
– Нет, это преувеличение. Мне кажется, это слишком упрощенный подход к тому, как граждане формируют свои установки. Особенно, если говорить об этом в контексте скандала с Каей Каллас. Я думаю, что эти люди оценивают человека в целом. Точно так же, как они, я предполагаю, не оценивают и Каю Каллас только через призму скандала с грузоперевозками в Россию. Те, кто ее поддерживают, учитывают ее прошлые политические заслуги и считают, что этот скандал не дотягивает до того, чтобы пожертвовать из-за него своим положительным отношением к ней. Так что я думаю, что люди все же оценивают меня по моей долгой политической карьере. Говорим мы о моей работе на должности министра иностранных дел или о чем-то еще.
– Давайте вернемся к теме политического ландшафта. Если ознакомиться с реакцией членов «Отечества» на избрание Кылварта председателем Центристской партии, то можно сказать, что она была очень резкой. Политики второго эшелона вашей партии писали в Facebook, что это «русификация», «русская партия», «влияние Кремля». Создается впечатление, будто «Отечество» хочет не только прекратить конфронтацию между реформистами и EKRE, но также обновить и продолжить свое противостояние с Центристской партией.
– Центристская партия Кылварта не должна стать мейнстримовым выбором – это в интересах Эстонии. Другой вопрос, кому я могу предложить альтернативу. Я убежден, что Партии реформ, сегодняшнему правительству. Должен признать, что, оставив в стороне некоторые нюансы, с помощью которых младшие партнеры по коалиции пытаются заручиться поддержкой, в политическом плане я все равно рассматриваю их как единое целое: Партия реформ и два ее вспомогательных подразделения. Из-за большого перевеса реформистов, который нарушает баланс политической системы, они вынуждены помалкивать. А мы видим, насколько неловко они себя чувствуют хотя бы из-за этого скандала с Каллас. Ко мне подходят политики из этих партий, говорят, что им стыдно, но они ничего не могут с этим поделать, иначе вылетят из коалиции. В свободном обществе человек не должен жить в условиях вынужденного выбора.
– Видите ли вы в Кылварте потенциал премьер-министра?
– Что вы под этим вопросом подразумеваете? Достаточно ли он способный для этой должности? Конечно, достаточно. Он же сейчас мэр Таллинна. В том, что он умеет реализовывать свои цели технократическим методом, я вижу, скорее, угрозу, а не что-то позитивное.
– Партия «Отечество» под вашим руководством, по крайней мере в своей риторике, дистанцировалась от EKRE. Вы отзываетесь о них холодно, но без враждебности. Является ли уход от EKRE сознательным выбором, потому что правительство EKREIKE, как называют его СМИ, это провалившийся в прошлом проект?
– Мы обязательно хотим стать ближе к избирателям EKRE.
– Но не к Хельме?
– Мартин и Март Хельме реализуют свой проект, тогда как моя задача состоит в том, чтобы превратить «Отечество» в выбор масс. Я считаю, что политика – это не голая риторика, и мандат политикам дается для того, чтобы они что-то меняли. Я хочу предложить альтернативу, для этого у меня достаточно способностей, умений, опыта и сил. Гораздо больше, чем у EKRE безотносительно к их политическим предпочтениям. При этом я не согласен с таким уничижительным обращением, которое терпят партии такого же толка по всей Европе. Будто это какие-то отщепенцы, оторванные от современной жизни. Я абсолютно не согласен с подобным подходом. Думаю, что любые политические взгляды в первую очередь основываются на той или иной моральной платформе. К таким моральным установкам можно прийти рациональным путем, но для многих людей их природа носит инстинктивный характер. Я в любом случае буду стоять на стороне всех людей, которые прислушиваются к голосу разума.
– Если попытаться заглянуть в будущее, то с кем бы вам больше хотелось войти в правительство: с EKRE или Партией реформ? С обоими, наверное, не получится.
– Наша партия не в той ситуации, чтобы я сейчас начал озвучивать уровень своих амбиций. Мои амбиции заключаются в том, чтобы принципиально поменять расклад сил в эстонской политике. И за голоса надо бороться там, где они есть. Показательный вопрос: исключаю ли я Партию реформ, EKRE или еще какую-нибудь партию. Честно говоря, у меня есть критические замечания в отношении всех конкурирующих партий. Но при этом я положительно настроен к избирателям всех этих партий, к их чаяниям, а зачастую и к их разочарованиям.
– Вы упомянули мейнстрим. Для того чтобы попасть в мейнстрим, где, вроде как, много голосов, нужно стать более привлекательным и притягательным, может, в чем-то более умеренным, но не забиваться в какую-то нишу. Весьма вероятно, что нынешнее правительство примет закон, регулирующий разжигание ненависти, а закон об однополых браках уже принят. «Отечество» закроет на это глаза? Просто не будет больше возвращаться к этим темам, поскольку они уже закреплены в эстонском законодательстве?
– Вопрос в том, изменим ли мы своим убеждениям из-за этого. Нет, не изменим. Что касается разжигания ненависти, то даже если правительственная коалиция сумеет продавить этот закон, то я думаю, что его обязательно нужно будет пересмотреть.
– Получается, что если закон о «языке вражды» будет принят в нынешнем виде, то вы, попав в коалицию, поднимите вопрос о его пересмотре?
– Я думаю, что управленческая культура эстонских политиков в некотором смысле зашла в тупик.
– Я спрошу еще раз. Закон об однополых браках уже принят. Дело сделано, вы не будете требовать все вернуть, как было?
– По вопросу однополых браков партия «Отечество» по-прежнему занимает все ту же позицию: мы не считаем принятое решение разумным. Я думаю, что оно было поспешным.