«Яна Тоом стала спикером прокремлевского движения»: Центристскую партию покинул тот, кто был правой рукой Сависаара

«До сих пор когда кто-то из Центристской партии выступал с прокремлевским заявлением, председатель партии опровергал сказанное. Юри Ратасу очень много раз приходилось сглаживать заявления многих коллег по партии, высказанные в пользу соседа за восточной границей», - написал Тообал в соцсетях.

Сегодня, по мнению Тообала, ситуация радикально изменилась. «Прокремлевские заявления остались, но теперь они также имеют поддержку лидера партии и большинства членов правления в качестве прикрытия. Вместо того, чтобы защищать созданный Центристской партией бесплатный общественный транспорт, Яна Тоом взяла на себя роль спикера прокремлевского движения "Я русский". Не говоря уже о том, что за это берутся однопартийцы в Нарве. Меня это не устраивает», - заявил Тообал.