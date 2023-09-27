Почти 22 года состоявший в Центристской партии Прийт Тообал сообщил, что вышел из партии, потому что ему не нравится принятая в последнее время в партии пророссийская политика.
«Яна Тоом стала спикером прокремлевского движения»: Центристскую партию покинут тот, кто был правой рукой Сависаара
«До сих пор когда кто-то из Центристской партии выступал с прокремлевским заявлением, председатель партии опровергал сказанное. Юри Ратасу очень много раз приходилось сглаживать заявления многих коллег по партии, высказанные в пользу соседа за восточной границей», - написал Тообал в соцсетях.
Сегодня, по мнению Тообала, ситуация радикально изменилась. «Прокремлевские заявления остались, но теперь они также имеют поддержку лидера партии и большинства членов правления в качестве прикрытия. Вместо того, чтобы защищать созданный Центристской партией бесплатный общественный транспорт, Яна Тоом взяла на себя роль спикера прокремлевского движения "Я русский". Не говоря уже о том, что за это берутся однопартийцы в Нарве. Меня это не устраивает», - заявил Тообал.
По словам Прийта Тообала, однопартийцам, которые перед съездом сплотились вокруг Танеля Кийка и Юри Ратаса, он выдвинул идею создания новой партии. «У этой идеи были сторонники, но, к сожалению, люди витают в облаках, мечтая, что однажды можно будет вернуть партию. Я в это не верю, - отметил Тообал. - Последние рейтинги показывают, что говорящие по-эстонски избиратели тоже не верят».