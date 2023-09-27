Клиенты центра приема беженцев в финском Ловииса жалуются на затягивание медицинской помощи. Волонтеры рассказывают о высоком пороге получения медицинской помощи для всех клиентов приемных центров, пишет YLE.
«Ждем лучевую терапию и сидим в коридоре, поскольку бомбят»: украинка вернулась на родину, потому что в Финляндии у ее сына не заметили опухоль мозга
Украинка Ирина Гайдар говорит с журналистом Yle по телефону из коридора арендованной квартиры в Киеве, куда она приехала из Финляндии чуть более месяца назад.
«Снова воздушная тревога, а мы не можем спускаться в подвал, потому что Тимур еще очень слаб», - говорит она.
От опасности вся семья прячется в коридоре.
15 августа 8-летнему Тимуру Гайдару сделали операцию на головном мозге в национальной детской больнице «Охматдет» в Киеве. Yle видело документы об операции. Сейчас мальчик проходит сеансы лучевой терапии.
Рядом с матерью слышны детские голоса. Кроме Тимура, у Ирины еще младший сын – 4-летний Даниил.
Путь в Финляндию
В момент начала полномасштабного российского вторжения Ирина Гайдар с детьми жила в Харькове. Сначала они уехали в Болгарию, но уже в октябре 2022 года переехали в Финляндию.
«Нам в Финляндии очень понравилось, хорошая природа, от приемного центра нам дали небольшую, но очень хорошую квартиру недалеко от города Ловииса в Руотсинпюхтяя. Многие незнакомые финны помогали нам просто так, мебелью, вещами», - рассказала она.
Уже зимой Тимур начал себя плохо чувствовать. Иногда у него неожиданно начинались рвота или понос. Но к медсестре клиентам приемного центра можно было попасть только дважды в неделю.
«Наша медсестра говорила по-русски. Я ей объясняла, что ребенок плохо себя чувствует, а она говорила мне, что это само пройдет, и что я накручиваю себя на пустом месте»к, - сказала она.
Когда однажды рвота у мальчика продолжалась целый день, Ирина Гайдар позвонила в скорую. Там заподозрили ротавирус и предложили матери привезти ребенка самой, но Гайдар не могла позволить себе такси в больницу.
«В конце концов в мае нам дали время к врачу в частном центре Terveyskeskus Porvoo, у которого покупал медицинские услуги наш приемный центр. К этому моменту Тимур уже начал терять вес: если раньше он весил 34 кг, то в какой-то момент стал весить 29 кг при росте 134 см. Нам назначили анализы на хеликобактер и паразитов. Все они были отрицательными. Поставили диагноз дисфункция желудка», - делится она воспоминаниями.
На втором визите к врачу в июне мальчику назначили препарат, регулирующий кислотность желудка.
Но состояние не улучшалось. В июле у Тимура начал косить один глаз, 27 июля третий раз удалось получить время к врачу общей практики, который заподозрил аневризму и дал направление к неврологу.
На следующий день 28 июля испуганная мать уговорила центр вызвать им скорую и отвести Тимура в приемное отделение больницы в Котка. Там сделали внешний осмотр, общие анализы крови и дали направление к окулисту через неделю.
Ни УЗИ, ни КТ ребенку не было сделано ни разу.
«Окулист 3 августа уже направила нас наконец на МРТ, но в течение недели, и врач предупредила, что нам могут отказать в срочности, и чтобы мы были готовы ждать больше», - рассказывает она.
Не в состоянии ждать и опасаясь за жизнь сына, 6 августа Ирина Гайдар вместе с детьми сутки добиралась до Харькова, где первое же КТ обнаружило опухоль в мозге. Из Харькова ребенка направили в Киев на операцию по удалению медулобластомы 4-й степени.
«Таковы особенности финской медицины»
Не только Ирина Гайдар, но и другие клиенты центра приема беженцев в Ловииса жалуются на плохое качество медицинских услуг и безразличие работников центра.
Yle поговорило еще с одной клиенткой приемного центра Ловииса Натальей Мазуренко. Она приехала в Финляндию с сыном из Винницы. 6-летнему Олегу Мазуренко в Украине провели операцию на сердце, и уехать из Украины им посоветовали сами украинские врачи – мальчику противопоказаны стрессы и сырость бомбоубежищ.
«У моего сына уже в течение трех месяцев держится температура 37,4, и мне не назначают никаких исследований, кроме общих анализов крови, не назначают хотя бы антибиотиков, хотя ему противопоказаны инфекции, все может плохо повлиять на прооперированное сердце», – говорит Мазуренко.
К медсестре приемного центра тяжело попасть, а еще труднее получить направление на какое-то исследование, жалуется Мазуренко.
«Нам объясняют, что таковы особенности финской медицины», - говорит она.
Когда Мазуренко, медсестра по специальности, просила более развернутые анализы крови у врача, он попросил ее не учить его работать.
Мазуренко также рассказывает о еще одной беременной клиентке приемного центра в Ловииса, которая была после инсульта и нуждалась в кесаревом сечении. До последнего ее не везли в больницу, наконец женщина родила прямо в машине скорой помощи. К счастью, с малышом и женщиной на данный момент все хорошо.
Приемный центр отвергает все обвинения
Yle удалось связаться с медсестрой приемного центра в Ловииса. Узнав, что говорит с журналистами, она отказалась предоставлять какую-либо информацию, даже в общих чертах, и прекратила разговор.
Антти Лилья, руководитель приемного центра в Ловииса, управляемый компанией Hemcare, в ответе Yle по электронной почте написал, что в центре было проведено собрание для обсуждения ситуаций, которые стали известны журналистам.
«В целом можно сказать, что наши медсестры направляют клиентов к врачу, который принимает решения по лечению и дальнейшему обследованию клиентов. У наших медсестр нет никаких причин или права сомневаться в процессах лечения, предназначенных врачами для наших клиентов», – написал Лилья.
Кроме того, Лилья напомнил, что в Финляндии вообще не хватает врачей, и сбросил ссылку на статью Yle об этой проблеме.
Приемный центр поддержало и руководство Миграционной службы. В электронном письме глава отдела приемных центров Элина Нурми заверила, что люди в приемных центрах охвачены медицинской помощью в таком же объеме, как и другие жители Финляндии, и, соответственно, испытывают те же проблемы, как все.
«Исходя из описания, представленного в вашем сообщении, кажется, что человек имел хороший доступ к медицинской помощи (несколько приемов у врача), а вопрос касается того, как было организовано лечение впоследствии – то есть какая оценка ситуации была сделана лечащим врачом в организации, услуги которой предоставлялись клиенту», - сказала она.
Когда Ирина Гайдар месяцами ожидала медицинской помощи с больным ребенком на руках, и ее убеждали, что такова и есть финская медицина, в Финляндии шли забастовки в супермаркетах.
«Я помню, что я шла мимо неработающего магазина и думала: вы уверены, что вы свободные люди? Проводите забастовки, а между тем выпрашивать время у врача и на обследование приходится, как рабам. Неужели это норма?» – вспоминает свои эмоции Гайдар.
В Украине Гайдар училась на психолога.
«Мы предлагали приемным центрам бесплатно наши услуги как врачей-волонтеров»
С оценкой ситуации от Migri и центра приема беженцев о том, что проблема в целом касается всей финской медицины, не совсем согласна врач Евгения Углова.
Углова является лицензированным врачом в Финляндии. Однако в этой статье она комментирует ситуацию как волонтер, ведь с начала полномасштабного вторжения Углова систематически помогает украинским беженцам, в частности, с переводом анализов, медицинских писем и т.д.
«Я бы не сказала, что украинские беженцы охвачены помощью на таком же уровне, как финны. Порог получения помощи очень высок, ведь весь их доступ к медицинской помощи зависит от медсестры приемного центра, которая может принимать редко – раз или два раза в неделю, может заболеть и уйти в отпуск. Обычный финн в таком случае пойдет в другую поликлинику, и все», – говорит Углова.
Кроме того, часто беженцы испытывают проблемы из-за незнания языка и плохой осведомленности о своих правах. Например, говорит Углова, люди часто убеждены, что в скорую они не имеют права обращаться даже в экстренных ситуациях, и иногда ждут даже с острыми болями в животе по несколько дней приема у медсестры.
«Мы с коллегами, несколькими врачами-волонтерами, предлагали приемным центрам проводить лекции по финской медицине и даже организовывать прием беженцев в качестве врачей общей практики, все это бесплатно. Но получили официальный отказ», – говорит Углова.
Врачам-волонтерам объяснили, что на каждую медицинскую услугу уже заключены договоры с частными медицинскими учреждениями.
Впрочем, одну информационную лекцию в центре помощи в Эспоо Угловой удалось провести. Ее шокировало, сколько людей терпят проблемы со здоровьем, например, постоянное высокое давление, лишь бы не обращаться лишний раз к медсестре.
Относительно ситуации с Тимуром Гайдаром, Углова не может комментировать частный случай. Однако на общем уровне она говорит, что такие симптомы, как рвота по утрам, головная боль, особенно в первую половину дня, и внезапно появившееся косоглазие могут указывать на опухоль, и в таком случае необходимо КТ или МРТ.
«Обычно в таких случая я советую обращаться к омбудсмену по делам пациентов, они обычно есть при каждой больнице, и жаловаться для начала в саму больницу», – рекомендует Углова.
Омбудсмен напоминает о возможности защищать свои права
Обмудсмен по делам пациентов в столичном регионе Тару Сало подтвердила в комментирии Yle по электронной почте право людей в статусе временной защиты на качественную медицинскую помощь в равной степени с жителями Финляндии.
Также Сало напоминает о том, что во всех спорных ситуациях, когда пациент недоволен лечением, он может сначала обсудить это непосредственно с врачом, затем с руководителем этого врача. Если это не принесет результатов, следует жаловаться дальше.
«Пациент может сделать письменное напоминание в лечебное отделение или пожаловаться в надзорный орган. В случае подозрения на ошибки лечения, которые привели к телесным повреждениям (например, к инвалидности), пациент также может подать в Центр страхования пациентов (www.pvk.fi, обслуживание также возможно на английском языке»)», - сказала Сало.
Под надзорным органом имеется в виду Национальный надзорный орган по делам социального обеспечения и здравоохранения Valvira, а также Региональное государственное административное агентство AVI.
Например, порядок, в каком нужно действовать в случае жалоб в сфере медицины в столичном регионе, можно детальнее посмотреть тут.
Однако Углова сомневается, что украинские беженцы осилят эти процедуры, ведь в большинстве своем они не знают о такой возможности.
Хотя, например, возмещение ущерба от Центра страхования пациентов может компенсировать расходы пациента.
«Нас зовут обратно в Финляндию»
Операция в детской больнице в Киеве прошла успешно, и вскоре Тимуру назначили лучевую терапию. Все медицинские расходы покрыла киевская благотворительная организация.
Сейчас Тимур только регулярно ходит на лучевую терапию, после которой его с мамой отпускают домой в съемную киевскую квартиру.
Некоторое время назад с Ириной Гайдар связалась другая медсестра приемного центра в Ловииса. Она попросила выслать документы о болезни и сказала, что центр мог бы помочь им с реабилитацией.
«Нас зовут обратно туда в Финляндию. Говорят, что так будет лучше для Тимура», - говорит Ирина.
Онане знает, связаны ли звонки с тем, что она активно общается с журналистами. Также она пока не собирается жаловаться на недостаточную медицинскую помощь.
«Боюсь, что это в какой-то степени может навредить нам, если мы вернемся в Финляндию. Хотя я сейчас не хочу принимать никаких решений, у меня нет для этого сил, я просто хочу, чтоб Тимур прошел лучевую терапию и поправился», - отметил она.
Статья опубликована также на украинском и на финском языках.
Первым в Финляндии о ситуации в семье Ирины Гайдар сообщило издание Helsingin Sanomat.