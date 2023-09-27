«Ждем лучевую терапию и сидим в коридоре, поскольку бомбят»: украинка вернулась на родину, потому что в Финляндии у ее сына не заметили опухоль мозга

Сейчас Тимур только регулярно ходит на лучевую терапию, после которой его с мамой отпускают домой в съемную киевскую квартиру.

Некоторое время назад с Ириной Гайдар связалась другая медсестра приемного центра в Ловииса. Она попросила выслать документы о болезни и сказала, что центр мог бы помочь им с реабилитацией.

«Нас зовут обратно туда в Финляндию. Говорят, что так будет лучше для Тимура», - говорит Ирина.

Онане знает, связаны ли звонки с тем, что она активно общается с журналистами. Также она пока не собирается жаловаться на недостаточную медицинскую помощь.

«Боюсь, что это в какой-то степени может навредить нам, если мы вернемся в Финляндию. Хотя я сейчас не хочу принимать никаких решений, у меня нет для этого сил, я просто хочу, чтоб Тимур прошел лучевую терапию и поправился», - отметил она.

Статья опубликована также на украинском и на финском языках.