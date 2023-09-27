Бадминтонисты из Эстонии сумели добиться успеха на чемпионате мира

Сборная Эстонии в составе воспитанников бадминтонного клуба «Тритон» Хуго Темаса, Эмили Пярсим, Елизаветы Берикус и Андрея Шмидта во вторник в 22:00 по нашему времени провела в американском Спокане матч второго тура против Грузии. Эстонцы одержали победу менее чем за два часа: 5-0, не уступив Грузии ни одного очка.

На следующий день спортсмены вышли против Армении. Команда, ранее проигравшая Индонезии и обыгравшая Грузию, также была вынуждена признать превосходство сборной Эстонии со счетом 4:1.

Последний матч подгруппы сборной Эстонии стартует сегодня - в среду в 22:00 по эстонскому времени. Им предстоит встретиться с Индонезией, которая также до этого матча лишь побеждала. Эта игра решит, какая команда будет бороться за медали, но, поскольку Индонезия является страной бадминтона, то они являются фаворитами. О мощности команды Индонезии свидетельствует тот факт, что если в сборной Эстонии представлено лишь четыре игрока, то у индонезийцев их 20.

Перед тем как отправиться на чемпионат мира, главный тренер сборной Эстонии Роберт Касела заметил, что в случае успеха Эстония сможет сыграть за девятое место, то есть войти в число 15 лучших. Перед встречей с Индонезией Эстония обеспечила себе второе место в подгруппе, и тем самым – возможность выйти на матчи за 9-16 места, где, вероятно, встретится с Гонконгом.

«Кроме Эстонии, так высоко подняться сумели лишь четыре европейские страны», - сказал руководитель клуба «Тритон» Март Силисаар.