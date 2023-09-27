Бадминтонисты из Эстонии сумели добиться успеха на чемпионате мира

Юношеская сборная Эстонии по бадминтону разгромила Грузию и Армению в матчах подгрупп чемпионата мира и обеспечила себе выход в матчи как минимум за 9-16 место. Вместе с эстонцами дальше сумели пройти лишь четыре страны Европы.
Сборная Эстонии в составе воспитанников бадминтонного клуба «Тритон» Хуго Темаса, Эмили Пярсим, Елизаветы Берикус и Андрея Шмидта во вторник в 22:00 по нашему времени провела в американском Спокане матч второго тура против Грузии. Эстонцы одержали победу менее чем за два часа: 5-0, не уступив Грузии ни одного очка.
На следующий день спортсмены вышли против Армении. Команда, ранее проигравшая Индонезии и обыгравшая Грузию, также была вынуждена признать превосходство сборной Эстонии со счетом 4:1.
Последний матч подгруппы сборной Эстонии стартует сегодня - в среду в 22:00 по эстонскому времени. Им предстоит встретиться с Индонезией, которая также до этого матча лишь побеждала. Эта игра решит, какая команда будет бороться за медали, но, поскольку Индонезия является страной бадминтона, то они являются фаворитами. О мощности команды Индонезии свидетельствует тот факт, что если в сборной Эстонии представлено лишь четыре игрока, то у индонезийцев их 20.
Перед тем как отправиться на чемпионат мира, главный тренер сборной Эстонии Роберт Касела заметил, что в случае успеха Эстония сможет сыграть за девятое место, то есть войти в число 15 лучших. Перед встречей с Индонезией Эстония обеспечила себе второе место в подгруппе, и тем самым – возможность выйти на матчи за 9-16 места, где, вероятно, встретится с Гонконгом.
«Кроме Эстонии, так высоко подняться сумели лишь четыре европейские страны», - сказал руководитель клуба «Тритон» Март Силисаар.
Он также добавил, что молодые люди серьезно тренировались, чтобы добиться таких высоких результатов. С первого июня до конца августа прошло 100 тренировок, по одной силовой и по одной бадминтонной в каждый будний день.