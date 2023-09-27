Строительство виадука в Тонди в октябре временно нарушит железнодорожное сообщение

В связи с проведением работ по строительству тоннеля под железнодорожными путями, во время осенних каникул с 21 по 29 октября временно будет прервано железнодорожное сообщение на участке между Балтийским вокзалом и Тонди. В этот период будет проходить строительство конструкций виадука и проверка их прочности. Во время проведения работ Таллинн обеспечит бесплатный проезд для всех пассажиров на маршрутах общественного транспорта, ведущих в Тонди - трамвайных №3, 4, 6 и автобусном №23.

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что создание двухуровневого железнодорожного переезда в Тонди повысит безопасность, поскольку поезда и остальные участники дорожного движения будут отделены друг от друга. Проведение подобных строительных работ – сложный процесс, требующий времени, что, к сожалению, влечет за собой временные неудобства и оказывает влияние на повседневную жизнь большого числа горожан и их передвижение. «Во время проведения строительных работ в октябре, когда железнодорожное сообщение между Балтийским вокзалом и Тонди будет полностью остановлено, мы предлагаем возможность бесплатного использования общественного транспорта на маршрутах трамваев №3, 4, 6 и автобуса №23, в том числе для тех пассажиров, которые не являются зарегистрированными жителями Таллинна. Это позволит пассажирам с комфортом добраться до Тонди и оттуда продолжить свой путь на поезде», - сказал вице-мэр.

Строительство виадука в Тонди завершится в конце 2024 года. Для повышения безопасности железнодорожный переезд будет полностью реконструирован. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе. Будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди, включая участок улицы Котка между Тонди и Тедре. Кроме того, будут модернизированы существующие и проложены новые подземные коммуникации, установлено светодиодное уличное освещение, а на пешеходных переходах - специальное освещение.