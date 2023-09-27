Известному в криминальном мире Эстонии Харону Дикаеву отказали в УДО

Об этом в среду корреспонденту Rus.ERR сообщили в пресс-службе Вируского уездного суда, отметив, что в законную силу постановление, принятое 22 сентября, не вступило.

Ни тюрьма, ни прокуратура УДО Дикаева также не поддержали.

В прошлом году судебная система Эстонии Харону Дикаеву в УДО отказала.

Приговор Дикаеву вступил в законную силу в январе 2021 года, когда Госсуд не принял к рассмотрению кассацию его адвоката.