Известному в криминальном мире Эстонии Харону Дикаеву отказали в УДО

Вируский уездный суд отказал приговоренному к 12 годам лишения свободы за руководство преступной группировкой Харону Дикаеву в условно-досрочном освобождении из тюрьмы, пишет Rus.ERR.
Об этом в среду корреспонденту Rus.ERR сообщили в пресс-службе Вируского уездного суда, отметив, что в законную силу постановление, принятое 22 сентября, не вступило.
Ни тюрьма, ни прокуратура УДО Дикаева также не поддержали.
В прошлом году судебная система Эстонии Харону Дикаеву в УДО отказала.
Приговор Дикаеву вступил в законную силу в январе 2021 года, когда Госсуд не принял к рассмотрению кассацию его адвоката.
Решением Харьюского уездного суда от 21 августа 2019 года, которое в июне 2020 года оставил в силе Тартуский окружной суд, Харона Дикаева признали виновным в руководстве преступной группировкой и был приговорен к 12 годам тюрьмы. Также у него хотят конфисковать около 30 000 евро.