КАРТА ⟩ Департамент транспорта начнет измерять среднюю скорость на дорогах

Инспекция по защите данных одобрила запрос на проведение исследования, добавили в ведомстве. «Цель проекта - выяснить, является ли превышение средней скорости проблемой в Эстонии. Для проведения исследования используются существующие измерительные камеры контроля скорости и установленные в них системы», - заявил генеральный директор Транспортного агентства Прийт Саук, добавив, что цель проекта - найти новые и эффективные меры по повышению безопасности дорожного движения на дорогах и снизить количество погибших и травмированных.

Измерения проводятся в светлое время суток: • На шоссе Таллинн-Нарва на участке протяженностью 4,4 километра (177,2-172,8 км) в направлении Таллинна, • На шоссе Таллинн-Тарту на участке длиной 4,9 км (94,9-88,8 км) в направлении Таллинна, • На шоссе Таллинн-Пярну на участке длиной 9 км (111,1-120,2 км) в направлении Пярну, • На шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу на участке длиной 13 км (16,1-3,1 км) в направлении Ээсмяэ.

Точки измерения обозначены дорожными знаками и информационными щитами, установленными перед началом каждого участка. Расположение камер также видно в приложении Targa Tee и на сайте Департамента транспорта.

Штрафы не будут выписываться

В рамках пилотного проекта ни одно дело не будет передано в суд, даже если камера контроля скорости зафиксирует превышение скорости автомобиля. На камерах, участвующих в пилотном проекте, красные вспышки камер отключены.