КАРТА ⟩ Департамент транспорта начнет измерять среднюю скорость на дорогах

С пятницы по 8 октября Департамент транспорта в рамках пилотного проекта будет измерять среднюю скорость на четырех шоссе. В ведомстве подчеркивают, что это методическое исследование, при котором ничьи данные не фиксируются и штрафы не выписываются.
Инспекция по защите данных одобрила запрос на проведение исследования, добавили в ведомстве. «Цель проекта - выяснить, является ли превышение средней скорости проблемой в Эстонии. Для проведения исследования используются существующие измерительные камеры контроля скорости и установленные в них системы», - заявил генеральный директор Транспортного агентства Прийт Саук, добавив, что цель проекта - найти новые и эффективные меры по повышению безопасности дорожного движения на дорогах и снизить количество погибших и травмированных.
Измерения проводятся в светлое время суток:
• На шоссе Таллинн-Нарва на участке протяженностью 4,4 километра (177,2-172,8 км) в направлении Таллинна,
• На шоссе Таллинн-Тарту на участке длиной 4,9 км (94,9-88,8 км) в направлении Таллинна,
• На шоссе Таллинн-Пярну на участке длиной 9 км (111,1-120,2 км) в направлении Пярну,
• На шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу на участке длиной 13 км (16,1-3,1 км) в направлении Ээсмяэ.
Точки измерения обозначены дорожными знаками и информационными щитами, установленными перед началом каждого участка. Расположение камер также видно в приложении Targa Tee и на сайте Департамента транспорта.
Штрафы не будут выписываться
В рамках пилотного проекта ни одно дело не будет передано в суд, даже если камера контроля скорости зафиксирует превышение скорости автомобиля. На камерах, участвующих в пилотном проекте, красные вспышки камер отключены.
Данные обрабатываются в проекте следующим образом: регистрационный номер автомобиля, выехавшего на участок измерения средней скорости, фиксируется камерой контроля скорости. С помощью программного обеспечения информационных технологий номерной знак автомобиля автоматически идентифицируется и преобразуется в машиночитаемую форму. Обозначение номерного знака расшифровывается без вмешательства человека. Cозданные записи будут уничтожены.
Номерной знак транспортного средства не используется для его идентификации, а также для идентификации владельца или пользователя. В ходе пилотного проекта не будут производиться запросы в регистры, базы данных и информационные системы, а созданные записи не будут передаваться в другие информационные системы, подчеркнули в Департаменте транспорта.
По данным агентства, результаты пилотного проекта будут подведены во второй половине ноября. Целью измерений является не поиск возможностей для судебного преследования и наказания, а оценка безопасности дорожного движения.
В августе Департамент транспорта заказал исследование «Вождение транспортного средства», в ходе которого респондентов спрашивали об их отношении к измерению средней скорости на дороге с целью повышения безопасности дорожного движения, если система измерения исключает сбор информации для других целей. Положительно к нему отнеслись 65 процентов всех опрошенных и 61 процент водителей. Большую часть негативно настроенных составили мужчины 25-34 лет, которые иногда или всегда превышают скорость.