В Таллинне впервые выйдет на линию автобус на водородном топливе

По словам исполнительного директора Ассоциации водородных технологий Эстонии Айна Лайдоя, без экологичного водорода невозможно достигнуть целей по борьбе с климатическими изменениями.

«В транспортном секторе водородные технологии предлагают альтернативу обычным аккумуляторам, составляя конкуренцию в категории транспорта без выхлопных газов. У электробусов как в городах так и на междугородных линиях свои преимущества в использовании как аккумуляторов, так и водородных технологий. Мы привезли в Эстонию водородный автобус для того, чтобы продемонстрировать готовность к конкуренции в области климатически чистого и экологичного транспорта», - добавил Лайдоя.

2 октября в Талллинне, по адресу Кадака теэ, 62А пройдет конференция «Круглый стол по экологичному транспорту», на которой можно будет ознакомиться с новым автобусом. На конференции будут обсуждаться вызовы в транспортном секторе на пути к климатической нейтральности и будут представлены водородные технологии, которые предлагают возможность понизить выбросы CO2 как в Эстонии, так и по всему миру.

Таллиннский транспортный департамент будет тестировать водородный автобус с 3 по 5 октября на линии №16, чтобы оценить как этот вид транспорта будет работать в наших погодных условиях и предоставить водителям городских линий возможность получить опыт управления таким автобусом.

Автобус на водородном топливе будет привезён в Эстонию в рамках проекта JIVE2, в ходе которого автобус и водородная технология будут представлены в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.