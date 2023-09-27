Каллас: я испытываю чувство вины за повышение семейных пособий, но мы тогда были в правительстве не одни

Член Центристской партии Яак Ааб отметил, что в случае с бюджетом на 2016 год Центристская партия усмотрела, что Таави Рыйвас (тогдашний премьер-министр, Партия реформ – ред.) не смог удержать его под контролем. «Зарплаты спасателей, полицейских и социальных работников заморожены на четыре года? Как использовать евросубсидии в ускоренном порядке?» – спросил Ааб.

«В 2016 году правила были изменены таким образом, что если раньше – в хорошие времена – было обязательство откладывать деньги в резерв, то потом оно было изменено. Благодаря этому у нас не было буфера на случай кризиса», – сказала Каллас в ответ Аабу.

Что касается зарплат, то Каллас подтвердила, что они заморожены. «В 2025 году исчезнет налоговая кривая, и в результате у спасателей и полицейских будет больше денег», - сказала Каллас.

Каллас перечислила члену парламентской фракции EKRE Райну Эплеру иностранные издания, с которыми она общалась в последнее время. «Президент действительно дал интервью, что он общался с другими своими коллегами, так же как и Министерство иностранных дел заявило, что с момента начала скандала у президента не было встреч ни с одним главой иностранного государства», – сказала Каллас.