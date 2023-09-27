В состоявшемся в полдень инфочасе Рийгикогу, приняли участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр по делам регионов Мадис Каллас (СДПЭ) и министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
Каллас: я испытываю чувство вины за повышение семейных пособий, но мы тогда были в правительстве не одни
В ответ на вопрос премьер-министр подчеркнула депутату фракции EKRE Сийму Похлаку, что в 2023-2025 годах банки обеспечат государству дополнительный доход в размере почти 500 миллионов евро. Для сравнения он отметил, что повышение НДС принесет в госбюджет 236 миллионов евро.
«Никто не любит банки, и атаковать их – это хорошо. Посмотрите, что произошло в Литве и Италии. Это (банковский налог – ред.) оказывает гораздо большее влияние на инфраструктуру всей экономики. Если наша экономика остывает, банки являются важным источником капитала», – пояснила Каллас.
«Я не хочу быть адвокатом банков, но в этой ситуации мы сделали все возможное, не подставив экономику Эстонии под удар», – подчеркнула Каллас.
Танель Кийк, председатель фракции Центристской партии, сказал премьер-министру, что его больше не удивляют уколы в адрес задающего вопрос. «Если речь идет о том, чтобы остановить рост расходов, то, говоря о предвидении, о том, что предыдущие государственные бюджеты увеличивали постоянные расходы, вы предвидели, что мы окажемся в нынешней ситуации?» — спросил Кийк.
«Деньги не льются в бюджет рекой, как в прошлом. Это потому, что денег нет. Я чувствую свою вину за то летнее соглашение (о повышении семейных пособий - ред.), но мы были не одни в правительстве», – ответила премьер-министр.
«Теперь я признаю, что чувствую себя виноватой. Но я надеюсь, что вы сделаете то же самое, потому что вы позволили кому покатиться в 2016 году и внесли в это свой вклад», – добавила Каллас.
Член Центристской партии Яак Ааб отметил, что в случае с бюджетом на 2016 год Центристская партия усмотрела, что Таави Рыйвас (тогдашний премьер-министр, Партия реформ – ред.) не смог удержать его под контролем. «Зарплаты спасателей, полицейских и социальных работников заморожены на четыре года? Как использовать евросубсидии в ускоренном порядке?» – спросил Ааб.
«В 2016 году правила были изменены таким образом, что если раньше – в хорошие времена – было обязательство откладывать деньги в резерв, то потом оно было изменено. Благодаря этому у нас не было буфера на случай кризиса», – сказала Каллас в ответ Аабу.
Что касается зарплат, то Каллас подтвердила, что они заморожены. «В 2025 году исчезнет налоговая кривая, и в результате у спасателей и полицейских будет больше денег», - сказала Каллас.
Каллас перечислила члену парламентской фракции EKRE Райну Эплеру иностранные издания, с которыми она общалась в последнее время. «Президент действительно дал интервью, что он общался с другими своими коллегами, так же как и Министерство иностранных дел заявило, что с момента начала скандала у президента не было встреч ни с одним главой иностранного государства», – сказала Каллас.
«Я получила множество откликов со всего мира о том, что мне удалось убедить Би-би-си. В подготовке участвовали люди из офиса премьер-министра. Но в конце концов я дала интервью. Почему ни одного премьер-министра Эстонии не спрашивали об этом раньше? Значит, есть что-то, что я могу дать. Даже если я вам не нравлюсь. Это ценят те, кто просит об этих интервью», - ответила Каллас.