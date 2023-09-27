После повышения НСО магазины могут оставить прежние цены на более дешевые продукты

«Вероятно, есть какие-то товары, в случае которых торговцы сами пытаются покрыть повышение налога с оборота, но это ограниченный выбор товаров. Мой прогноз – цены на продукты более дешевого ценового диапазона, такие как молоко, яйца, хлеб, некоторые овощи, не изменятся из-за повышения налога с оборота, торговцы просто поднимут цену на другую категорию товаров», – сказала Пейл в эфире Terevisioon в среду.

Руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Ульрика Паавле пояснила в той же передаче, что ведомство предложило магазинам уже осенью начать показывать в торговом зале как текущую цену, так и цену после повышения налога с оборота, но, по словам Пейл, это технически невозможно.

Пейл также сказала, что цены на одежду также могут остаться прежними, и торговцы будут вынуждены сами оплачивать повышение налога с оборота, поскольку у крупных брендов часто утверждены рекомендуемые цены, по которым продаются их товары.