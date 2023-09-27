Урмас Паэт ⟩ Над Европой нависли новые тучи беспокойства

В то же время появление нового или новых скептиков, является проблемой, поскольку и в НАТО, и в Европейском союзе решения принимаются на основе консенсуса. Швеция, например, не стала членом НАТО именно потому, что Венгрия и Турция не дали своего окончательного согласия. В Европейском союзе Венгрия до сих пор выступала против поддержки Украины в основном в одиночку, и это ограничивало ее возможности для маневра при принятии решений, но если у нее появится союзник в лице Словакии или какой-то третьей страны, то потенциал сдерживания поддержки Украины в ЕС также возрастет. Все это - опасное развитие событий.

Равнодушие значительной части мира

К сожалению, значительная часть мира уже равнодушна к агрессии России против Украины или поддерживает РФ, например, помогая обходить санкции, введенные демократическими странами. Действительно, влияние санкций ограничено именно потому, что товары, попавшие под санкции, ввозятся или вывозятся из России через третьи страны. Например, российская авиационная промышленность уже должна быть полностью развалена, но Airbus и Boeing продолжают летать по российским маршрутам, потому что Россия, несмотря на санкции, может получать необходимые ей запчасти для своих самолетов. Через третьи страны.

Президентские выборы в США и предвыборная кампания, предшествующая им, также, увы, способны создать переполох в рядах сторонников Украины. Помимо поддержки Украины, США должны помнить о растущей агрессии Китая в отношении Тайваня и о ресурсах, которые потребуются для его поддержки. Кроме того, непредсказуемость кандидата в президенты Трампа существенно не уменьшилась.