Урмас Паэт ⟩ Над Европой нависли новые тучи беспокойства

Противники поддержки Украины занимают на удивление сильную позицию в словацком общественном мнении, утверждает эксперт по внешней политике Урмас Паэт (Партия реформ).
В последние несколько дней было много признаков того, что ничего окончательно не решено относительно будущего поддержки Украины и уровня военной помощи. Усилия должны быть видны каждый день. Давайте посмотрим повнимательнее: заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не нуждается в дополнительной поддержке, а Швеция не спешит вступать в НАТО; мнение возможного победителя предстоящих выборов в Словакии Роберта Фико о том, что Украине не следует предоставлять дополнительную помощь вооружением; блокирование Турцией вступления Швеции в НАТО; размолвка Польши с Украиной из-за зерна и предупреждения о сокращении военной помощи; тревожные сообщения из президентской кампании в США.
Новые тучи беспокойства над Европой
Если Венгрия Орбана уже является известным скептиком и противником поддержки Украины, а министр иностранных дел Венгрии предпочитает встречаться со своим российским коллегой Лавровым, то нежелание некоторых польских политиков помогать Украине в результате зерновой вражды, а также предстоящие выборы в Словакии и их возможный победитель - это новые и тревожные события. Особенно Словакия.
Противники поддержки Украины занимают там удивительно сильную позицию в общественном мнении. Что касается Польши, то предвыборный период повышает там внутриполитическую температуру, и я не вижу возможности реального отказа от поддержки Украины в случае Польши. Польша слишком хорошо понимает, что может быть поставлено на карту в случае, если Украина перейдет к России и Москва одержит верх. Поэтому, исходя из инстинкта самосохранения, Польша не может замедлить поддержку Украины, как бы она ни была зла на украинское зерно.
В то же время появление нового или новых скептиков, является проблемой, поскольку и в НАТО, и в Европейском союзе решения принимаются на основе консенсуса. Швеция, например, не стала членом НАТО именно потому, что Венгрия и Турция не дали своего окончательного согласия. В Европейском союзе Венгрия до сих пор выступала против поддержки Украины в основном в одиночку, и это ограничивало ее возможности для маневра при принятии решений, но если у нее появится союзник в лице Словакии или какой-то третьей страны, то потенциал сдерживания поддержки Украины в ЕС также возрастет. Все это - опасное развитие событий.
Равнодушие значительной части мира
К сожалению, значительная часть мира уже равнодушна к агрессии России против Украины или поддерживает РФ, например, помогая обходить санкции, введенные демократическими странами. Действительно, влияние санкций ограничено именно потому, что товары, попавшие под санкции, ввозятся или вывозятся из России через третьи страны. Например, российская авиационная промышленность уже должна быть полностью развалена, но Airbus и Boeing продолжают летать по российским маршрутам, потому что Россия, несмотря на санкции, может получать необходимые ей запчасти для своих самолетов. Через третьи страны.
Президентские выборы в США и предвыборная кампания, предшествующая им, также, увы, способны создать переполох в рядах сторонников Украины. Помимо поддержки Украины, США должны помнить о растущей агрессии Китая в отношении Тайваня и о ресурсах, которые потребуются для его поддержки. Кроме того, непредсказуемость кандидата в президенты Трампа существенно не уменьшилась.
Таким образом, даже среди западных стран, к сожалению, ничего окончательно не гарантировано, и в необходимость сотрудничества и понимания необходимости поддержки Украины во всех ее аспектах нужно вкладываться ежедневно. А для этого, по сути, потребуются все страны-члены НАТО и ЕС, а также союзники по всему миру. Чтобы Украина получила адекватную военную и другую помощь, чтобы были закрыты черные ходы для обхода санкций, чтобы Россия заплатила за разрушения, причиненные Украине, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности и, в конечном счете, чтобы у России не возникло желания совершать новые агрессии против своих более мелких соседей на протяжении многих поколений.