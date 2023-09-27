Бывший депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мерри Аарт использовала предназначенные для депутатов льготы на финансирование избирательной кампании, и поэтому должна вернуть кругленькую сумму в казну государства.
Член EKRE, который финансировал избирательную кампанию из компенсации расходов Рийгикогу, вернет государству 5000 евро
В январе посредством компании Omniva Аарт разослала по домам Южной Эстонии более 30 000 листовок под названием «Отчет члена Рийгикогу Мерри Аарт перед избирателями». За распространение листовок Аарт пришлось заплатить Omniva 6169,30 евро, из которых 5000 евро ей возместили за счет компенсации расходов Рийгикогу.
Дело было передано в Комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK). Поскольку на листовке была фотография Аарт, комиссия посчитала, что листовка связана с ее предвыборной рекламой. Комиссия начала административное производство в отношении Аарт, чтобы установить, нарушала ли она требования к финансированию избирательной кампании, запрещающие пожертвования от юридических лиц.
В ответе на запрос ERJK Аарт подтвердила, что согласна выполнить требования комиссии, то есть выплатить Министерству финансов сумму в размере 5 000 евро и представить в комиссию исправленный отчет о расходах на выборы.
Производство по делу Петерсона приостановили
Предвыборные действия Айво Петерсона, обвиняемого в госизмене, также рассматривались в ERJK. Еще в марте комиссия обсуждала его поездку на восток Украины и ее финансирование. Комиссия поинтересовалась у Петерсона, кто и в каком размере оплатил его поездку.
«К вопросу о финансировании вашей предвыборной поездки на восток Украины. Вы баллотировались на выборах в Рийгикогу в 2023 году по списку Объединенной левой партии Эстонии и в интервью ERR 7 марта заявили, что расходы на указанную поездку были оплачены организацией, действующей в России. На публичных страницах движения Koos в Facebook был размещен ряд сообщений об этой поездке, которые, по мнению комиссии, связаны с вашей предвыборной кампанией», - заявила председатель вомиссии Лийза Овийр.
Петерсон ответил комиссии в июле. Он считает, что это не было предвыборной кампанией, поскольку он не находился в Эстонии, и его целью было продвижение организации, а не оказание влияния на людей с целью проголосовать за Koos или Объединенную левую партию Эстонии. Поскольку Петерсон находится в месте заключения, в тот момент он не имел доступа к документам, касающимся расходов на командировку.
Комиссия согласилась с тем, что Петерсон не может представить документы, но разошлась во мнениях относительно связи между поездкой и избирательной кампанией. Тем не менее, ERJK приняла решение приостановить производство до освобождения Петерсона из места заключения.
«Хотя ни общие правила административного производства, ни положения Закона о политических партиях прямо не предусматривают возможности приостановления производства, приостановление производства соответствует общим принципам административного производства в ситуации, когда продолжение производства приведет к принятию неправильного решения. Закон о политических партиях не предусматривает срока, в течение которого должно быть проведено производство. В законодательстве также нет однозначного ограничения срока, на который может быть приостановлено административное производство», - пояснила Овийр.