Член EKRE, который финансировал избирательную кампанию из компенсации расходов Рийгикогу, вернет государству 5000 евро

В январе посредством компании Omniva Аарт разослала по домам Южной Эстонии более 30 000 листовок под названием «Отчет члена Рийгикогу Мерри Аарт перед избирателями». За распространение листовок Аарт пришлось заплатить Omniva 6169,30 евро, из которых 5000 евро ей возместили за счет компенсации расходов Рийгикогу.

Дело было передано в Комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK). Поскольку на листовке была фотография Аарт, комиссия посчитала, что листовка связана с ее предвыборной рекламой. Комиссия начала административное производство в отношении Аарт, чтобы установить, нарушала ли она требования к финансированию избирательной кампании, запрещающие пожертвования от юридических лиц.

В ответе на запрос ERJK Аарт подтвердила, что согласна выполнить требования комиссии, то есть выплатить Министерству финансов сумму в размере 5 000 евро и представить в комиссию исправленный отчет о расходах на выборы.

Айво Петерсон. Фото: Raul Mee

Производство по делу Петерсона приостановили

Предвыборные действия Айво Петерсона, обвиняемого в госизмене, также рассматривались в ERJK. Еще в марте комиссия обсуждала его поездку на восток Украины и ее финансирование. Комиссия поинтересовалась у Петерсона, кто и в каком размере оплатил его поездку.