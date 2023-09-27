Голливудские сценаристы прекратили пятимесячную забастовку

Гильдия сценаристов Америки (WGA) прекратила забастовку, длившуюся пять месяцев, и возобновляют работу. WGA в среду, 27 сентября, сообщила в соцсети X, что с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигнуто предварительное соглашение, забастовка прекращается в полночь по местному времени и правление профсоюза единогласно рекомендует сценаристам одобрить согласованный документ.

Ожидается, что в ближайшее время WGA и AMPTP подпишут новое трехлетнее соглашение со студиями, предусматривающее повышение оплаты труда, увеличение взносов на медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение, а также регулирование использования искусственного интеллекта.

Использование ИИ

В числе прочего в соглашении закреплено, что представители объединений сценаристов будут не реже двух раз в год встречаться с руководством киностудий и обсуждать использование искусственного интеллекта (ИИ) для написания сценариев. Студиям разрешено использовать ИИ для написания сценариев, но они будут обязаны информировать авторов, если в процессе работы над текстом были использованы их произведения. Сценаристы в свою очередь могут сами использовать искусственный интеллект, но студии не вправе обязать их применять его.