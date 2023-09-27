Пожар на свадьбе в Ираке унес жизни более ста человек, включая молодоженов

Зал для проведения свадеб, где произошла трагедия. Фото: Reuters

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как десятки пожарных борются с огнем, а внутри мечутся люди. Утром в среду спасатели все еще пытались найти выживших под руинами здания.

Пожар в Ираке. Фото: AFP

«Мы видели, как языки пламени вырываются наружу. Кто-то сумел выбраться, кто-то застрял внутри. Но и те, кто выбрался, были в шоке», - рассказал 34-летний Имад Йохана, вовремя выбежавший из зала.

По словам другой гостьи, Рании Ваад, получившей ожог руки, фейерверк зажгли во время медленного танца жениха и невесты, огонь мгновенно поднялся до потолка, и зал загорелся.

«Мы ничего не видели, - рассказал 17-летний юноша агентству AFP. - Мы задыхались и не знали, как выбраться».

Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Аллак сообщил в комментарии агентству Reuters, что подтверждена смерть 113 человек. По данным властей, число пострадавших на данный момент составляет 150 человек, но эти цифры могут вырасти. Пострадавшие были доставлены в больницы по всей провинции.

В крупнейшую из них, расположенную к востоку от столицы региона города Мосул, с вечера вторника приходят сотни людей, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани написал в сети X (Twitter), что по его распоряжению власти страны и региона мобилизовали все силы для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Христианский город

Город Бахдида (он также известен как Эль-Хамдания или Каракош), где произошел пожар, находится примерно в 15 километров от Мосула.

Пожар в Ираке. Фото: AFP

В прошлом он был крупнейшим христианским городом Ирака и в нем жили около 50 тысяч человек, большинство из них - ассирийцы (народ, происходящий от древних жителей Месопотамии, принявших христианство в I-III веке). В 2014 году город захватила группировка «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира), после чего большинство жителей стали беженцами.