МНЕНИЕ ⟩ Моль справляется со своей работой лучше, чем наше правительство со своей

Есть, правда, одна вещь, в которой действующее правительство все же сильно отличается от паутинной моли. Моль выполняет свою работу со знанием дела, профессионально: их эволюционная роль заключается в том, чтобы по возможности стать самой лучшей молью. И, черт возьми, именно в качестве паутинной моли паутинная моль является лучшей в мире, в этом нет никаких сомнений.

А вот у правительства дела обстоят не так хорошо: оно лишь внешне действует подобно моли и аналогия перестает работать, когда слушаешь, как премьер-министр сокрушается о том, что в подготовке госбюджета нет ничего радостного, что это скорее как хлестать себя стальной щеткой в ​​сауне (высказывание премьер-министра, прозвучавшее во время пресс-конференции - прим. М. С.), что имеешь дело с отнюдь не приятными вещами. Видимо, в том-то и дело, что бюджет могут составить не радостно и умело, а лишь охая, ворча, суетясь, да еще и сильно преувеличивая свою компетентность. И это еще один повод всерьез усомниться в том, является ли правительство, которое делает свою работу с такими большими усилиями, если и не лучшим для нас, то хотя бы просто хорошим.