МНЕНИЕ ⟩ Моль справляется со своей работой лучше, чем наше правительство со своей

Марек Страндберг сравнивает правительство с полчищами древесной моли, которая облепила дерево государства, укутав его в защитную паутину.
И вдруг черемуха покрылась наводящими жуть серебряными полотнищами... Было несколько лет, когда такое происходило. Подойдя ближе, можно было увидеть, как насекомые жуют листья, а вокруг них - плотная паутинообразная пленка, проклюнуть которую, птицы, видимо, не решались. Как будто у них тоже проходили выборы, и завеса, под прикрытием которой можно было орудовать, соткана из результатов выборов и коалиционного соглашения.
Нынешняя власть тоже - сродни полчищам моли - начала обременять дерево государства. Находясь под защитной пеленой, можно делать все что угодно: руки депутатов не связаны ни мандатами, ни собственными обещаниями. Партия реформ превратила голоса, полученные за один набор обещаний, в совершенно другой набор законопроектов, которые теперь провалились и заменены какой-то невнятной кашей. В этой мешанине также есть изрядная доля угроз: автомобильный налог вступит в силу позже и будет жестче, а за ним последует еще один таинственный налог, о котором пока никто ничего не знает, но он будет!
В любом случае как минимум часть дерева-Эстонии в результате действий похрустывающей листиками паутинной моли будет обглодана: страдает доверие, но следует отметить и то, что, с точки зрения предпринимателей, вместо стимулирования экономики происходит какая-то непонятная суррогатная деятельность.
Наступила эпоха паутинной моли: у государства - своя, у местных властей - другая, и последние до сих пор целенаправленно пытаются - по крайней мере в Таллинне и Тарту - сбить нас с единственного пути, ведущего к переходу на эстоноязычное обучение. Люди преуспели в эволюции именно благодаря способности сотрудничать и выстраивать связи. Сегодня же в Эстонии есть повод для беспокойства, потому что вместо того, чтобы выстраивать связи, здесь плетут паутину: покрывая свои деревца пеленой и обгладывая их до последнего листика.
Есть, правда, одна вещь, в которой действующее правительство все же сильно отличается от паутинной моли. Моль выполняет свою работу со знанием дела, профессионально: их эволюционная роль заключается в том, чтобы по возможности стать самой лучшей молью. И, черт возьми, именно в качестве паутинной моли паутинная моль является лучшей в мире, в этом нет никаких сомнений.
А вот у правительства дела обстоят не так хорошо: оно лишь внешне действует подобно моли и аналогия перестает работать, когда слушаешь, как премьер-министр сокрушается о том, что в подготовке госбюджета нет ничего радостного, что это скорее как хлестать себя стальной щеткой в сауне (высказывание премьер-министра, прозвучавшее во время пресс-конференции - прим. М. С.), что имеешь дело с отнюдь не приятными вещами. Видимо, в том-то и дело, что бюджет могут составить не радостно и умело, а лишь охая, ворча, суетясь, да еще и сильно преувеличивая свою компетентность. И это еще один повод всерьез усомниться в том, является ли правительство, которое делает свою работу с такими большими усилиями, если и не лучшим для нас, то хотя бы просто хорошим.
Но вот мысль снова возвращается к паутинной моли: если там, под завесой пелены, на деревьях закончатся листья, некоторые особи могут просто умереть или начать пожирать своих собратьев. Это, опять-таки, очень в духе политиков. К счастью, настоящие деревья после нападения моли все же восстанавливаются и снова обрастают листьями. Конечно, если эти нападения происходят не слишком часто.