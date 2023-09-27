Оргия священников в Польше? Что известно о громком секс-скандале в польском приходе

Поджог

Как сообщают польские СМИ, журналистам удалось установить, что оргия проходила в квартире отца Томаша З. - викария Домбровской базилики в городе Домброва-Гурнича.

Католические священники. Фото: Getty Images

Gazeta Wyborcza пишет, что Томаш З. также возглавлял местный филиал крупного издательства, выпускающего католический еженедельник Niedziela по всей Польше.

Представители Сосновецкой курии прямо не подтвердили и не опровергли причастность отца Томаша. Однако судя по тому, что он уволен с должности викария и с поста главреда, польские СМИ склонны считать участником оргии именно его.

21 сентября, на следующий день после того, как стало известно о скандале, неизвестный поджег двери базилики, где служил отец Томаш.

«Нам очень жаль. Поджог - это не путь к общественной дискуссии на сложные темы. Мы надеемся, что это больше не повторится», - заявил пресс-секретарь Сосновской курии отец Пшемыслав Лех.

Имя отца Томаша З. также прозвучало во время воскресного богослужения 24 сентября в проповеди отца Анджея Стасяка, приходского священника базилики Святого Павла.

Стасяк заявил своей пастве, что осуждает поступок своего бывшего коллеги, который в своем приходе проповедовал, исповедовал, причащал, а за закрытыми дверями предавался греху. При этом отец Анджей призвал верующих не сеять ненависть.

Прихожане отца Томаша в комментариях журналистам охарактеризовали его как общительного, улыбчивого и спонтанного человека. Некоторые также отметили, что он весьма красивый мужчина.