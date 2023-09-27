В этом году на самом опасном перекрестке Эстонии произошло уже 70 аварий

По данным Фонда дорожного страхования, самый опасный перекресток в Эстонии находится на улице Кристийне в Таллинне, где в прошлом году произошло 110 дорожно-транспортных происшествий. В этом году число аварий уже достигло 70.
Сегодня Центр надзора за дорожным движением сообщил в социальных сетях, что 41 процент аварий - это столкновения с автомобилем, находящимся соседнем ряду, 37 процентов - это наезды сзади, а шесть процентов - столкновения с человеком, переходящим дорогу.
Напоминаем водителям, что при навигации они должны выбирать подходящую скорость движения и учитывать возможность для собственных ошибок и ошибок других.
Как безопаснее пересечь перекресток?
- Перекресток большой по площади, пытаясь проскочить на желтый/ранний красный, кто-то быстрее вас может уже стартовать на зеленой с пересекающей дороги и таким образом вы рискуете найти новое, не совсем дружелюбное знакомство.
- Начиная движение с зеленого цвета, убедитесь, что все, кто движется по пересекаемой дороге, уже пересекли перекресток. Вы не знаете, на какой свет другой участник дорожного движения начал пересекать перекресток. В случае ДТП, вы рискуете оказаться виноватым, даже если вы начали движение на правильный сигнал светофора. LS § 58, пункт 2. На водитель должен уступить дорогу водителю, который находится на перекрестке, и пешеходу, все еще находящемуся на проезжей части.
- Совершая поворот, следите за дорожными знаками, разметкой дорожного покрытия во время поворота, следите за движущимися рядом с вами машинами. Перестраиваться во время поворота не запрещено, но при выполнении маневра необходимо убедиться в его безопасности.
- Двигаясь из центра города в сторону Ыйсмяэ, будьте особенно внимательны при перестроении.
Источник: Центр надзора за дорожным движением