В этом году на самом опасном перекрестке Эстонии произошло уже 70 аварий

Сегодня Центр надзора за дорожным движением сообщил в социальных сетях, что 41 процент аварий - это столкновения с автомобилем, находящимся соседнем ряду, 37 процентов - это наезды сзади, а шесть процентов - столкновения с человеком, переходящим дорогу.