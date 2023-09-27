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В свете нового решения УЕФА наши соседи отказываются играть с россиянами. Что решила Эстония?

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Болельщицы российской футбольной команды.
Болельщицы российской футбольной команды. Фото: KARIM JAAFAR

Исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) в среду принял решение разрешить российским юношеским футбольным командам вернуться на международную арену. Это вызвало резкую реакцию, и Финляндия, Латвия и Украина уже заявили, что не будут играть со сборными стран-агрессоров. Но что решит Эстонский футбольный союз?

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) осталась на прежней позиции, согласно которой ни одна сборная Латвии не будет играть против сборной России, вне зависимости от того, где проходят соревнования и представлена ​​ли там Россия нейтральной командой или нет.

Украина, конечно же, осудила решение УЕФА. Понятно, что Украина ни при каких обстоятельствах не намерена играть с российскими футбольными командами. Свое возмущение выразила и Финская футбольная федерация, которая подтвердила, что их футбольные команды не выйдут на одно поле с мужскими или женскими сборными России, независимо от возрастной группы. Шведская футбольная федерация начала диалог с УЕФА и другими федерациями Северных стран, пишет Iltalehti.

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