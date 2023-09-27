В свете нового решения УЕФА наши соседи отказываются играть с россиянами. Что решила Эстония?

Латвийская федерация футбола (ЛФФ) осталась на прежней позиции, согласно которой ни одна сборная Латвии не будет играть против сборной России, вне зависимости от того, где проходят соревнования и представлена ​​ли там Россия нейтральной командой или нет.

Украина, конечно же, осудила решение УЕФА. Понятно, что Украина ни при каких обстоятельствах не намерена играть с российскими футбольными командами. Свое возмущение выразила и Финская футбольная федерация, которая подтвердила, что их футбольные команды не выйдут на одно поле с мужскими или женскими сборными России, независимо от возрастной группы. Шведская футбольная федерация начала диалог с УЕФА и другими федерациями Северных стран, пишет Iltalehti.